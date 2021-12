Al ex futbolista del Cacique y actual panelista de Radio Agricultura no le gusta para nada la vuelta del "Bendito del Área" al Popular.

Uno de los grandes temas del último tiempo en el fútbol chileno, ha sido el posible retorno de Esteban Paredes a Colo Colo para la próxima temporada. Esta noticia ha sido comentada por los hinchas albos, quienes no ven con malos ojos ver retirarse a uno de sus ídolos en el Estadio Monumental.

Pero hay otras personas que no están de acuerdo con la llegada del goleador, todo debido a su edad y preparación física, ese es el caso de Patricio Yáñez.

El campeón de la Copa Libertadores con el Popular dio su parecer acerca del retorno de Paredes en el programa Primera Edición de Radio Agricultura

“Las instituciones no son centros de caridad, las instituciones son profesionales y así lo exige el hincha. El hincha acepta a un jugador que es ídolo y no te rinde, al final termina mal la historia. Es así de exigente, es así de profesional el fútbol. No son casas de acogida, no son lugares donde el futbolista por haber sido lo que fue vaya a tener una vida, una prerrogativa que pueda tener un chico”, remarcó el ex delantero de la Selección Chilena.

"En una de esas Gustavo Quinteros lo vio en Coquimbo Unido y ahora dice que lo quiere y ante el escenario que tengo, él puede decir que Paredes es mejor que lo que tiene, eso puede ser. Un jugador puede evolucionar y puede ser mejora a lo que tiene pero no lo compartes", concluyó.

Recordar que en las últimas horas el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, salió a descartar esta posibilidad asegurando que esta opción “no se ha tratado” al interior del directorio.