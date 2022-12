Histórico ex jugador de Colo Colo, Jaime 'Pillo' Vera, le bajó el perfil a la posible partida de Óscar Opazo de los albos y aseguró que hay material incluso en la cantera como para poder suplir al ex Santiago Wanderers.

El Mercado de Pases en Colo Colo está más que movido con las salidas y, a la ya confirmada baja de Matías Zaldivia que probablemente termine jugando en Universidad de Chile, se suma la de Óscar Opazo quien interesa a Racing Club de Argentina.

El ‘Torta’, quien ya lleva varios años en el Cacique y es un fijo de Gustavo Quinteros en el once titular, podría dejar a los albos y a su estratega con más de un problema tratando de buscar un nombre para la banda derecha.

Quien no cree que la partida del ex Santiago Wanderers sea un mayor drama es Jaime ‘Pillo’ Vera, quien conversó en exclusiva con Bolavip Chile y aseguró: “Yo creo que esa zona del lateral derecho la puede suplir, ha habido varios canteranos que han jugado y lo han hecho bien”.

Opazo se transformó en un inamovible para Gustavo Quinteros. | Foto: Agencia UNO

El ex jugador del Cacique en la década de los 80 cree que hay material en el semillero albo para que tome ese lugar, diciendo que “No es tan descabellado de que pueda jugar un canterano que viene bien preparado, no creo que le afecte mucho”.

“Opazo hizo grandes temporadas en Colo Colo, pero yo creo que puede ser reemplazado sin ningún problema. Laterales, ya sea izquierdo o derecho como Opazo, cuesta mucho encontrar”, remató.

Los próximos días serán claves para determinar la continuidad o partida de Opazo de Colo Colo y, en caso que deje el Estadio Monumental, Daniel Morón y compañía tendrán que reforzar ese puesto por pedido expreso de Gustavo Quinteros.