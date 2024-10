Carlos Palacios puso en duda su participación en la Selección Chilena tras el triunfo de Colo Colo ante Universidad Católica, donde el jugador albo argumentó que no se quiere perder los dos duelos pendientes que tiene el Cacique en el Campeonato Nacional 2024.

Las palabras de Palacios no cayeron para nada bien en Johnny Herrera, ex futbolista y panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports. En el programa, Herrera reventó en duros términos al jugador albo y este no guardó silencio.

En una transmisión ‘en vivo’ de Instagram, el ex jugador de Internacional de Porto Alegre le contestó a Herrera: “Ese hueón tiene que mirarse el currículo, que se acuerde que tiene una vida atrás, que no se vena hacer el bonito porque es periodista”, dijo.

Carlos Palacios puso en duda su presencia con La Roja. | Foto: Photosport

Palacios fue un poco más allá y, sin decirlo, recordó el accidente que protagonizó el ex portero azul con resultado de muerte: “Todos sabemos lo que hizo ese hueón o no, tiene que mirarse el currículo primero para hablar de los demás”, sumó.

¿Algo más? Palacios no olvidó el paso de Johnny Herrera por la Selección Chilena y no se lo mandó a decir con nadie, diciendo que “Además, habla de la selección e iba a puro sentarse en la banca el malo culiao”, remató.

De momento, aún no se sabe si Carlos Palacios estará o no con la Selección Chilena, o si Ricardo Gareca lo va a desafectar tras sus palabras. Lo único concreto es que está concentrado en la recta final del Campeonato Nacional 2024 con Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique vuelve a la cancha este domingo 6 de octubre a las 8 de la noche, día y hora donde deberá recibir la visita de Audax Italiano por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2024