Cindy Nahuelcoy sorprendió al mundo del fútbol. Luego de ser castigada por 30 fechas y desvincularse de la ANFP, la árbitra de 35 años tomó la decisión de irrumpir en una plataforma para contenido de adultos.

Para ella, una lucha personal. Y es que en conversación con BOLAVIP CHILE, explicó que deberá romper una barrera: la de las inseguridades. No quiere tener miedo a exhibir su cuerpo, tal como temía mientras trabajaba en el fútbol.

“Mi primera motivación fueron mis seguidores. Cuando me castigaron las 40 fechas, mucha gente me escribió y me dijo que cumplía el castigo teniendo la plataforma para adultos”, comenzó señalando.

En dicha línea, explicó: “En ese momento dije imposible, yo estoy 100% enfocada en el arbitraje. A pesar que estaba siendo castigada, seguía con el pensamiento de seguir. Después se dio todo, me autodespedí por el acoso laboral que recibí”.

“Y ahora que no estoy dentro del arbitraje, dije: ‘¿por qué no hacerlo?’ Fue ahí cuando dije ‘me voy a atrever, lo voy a hacer y voy a dejar mi vergüenza a un lado’, porque siempre me dio vergüenza estar en bikini o usar, no sé, quizá un traje más chiquitito”, lanzó.

“Es una forma de dejar atrás esa inseguridad que se vio reflejado en el ambiente en el que estaba. Siempre se vio mal que una árbitra usara escote o subiera una foto un poco coqueta”, confesó.

Y es por eso que advirtió a los críticos: “Es un desafío personal, de decir que me quiero y amo como soy. Yo sé qué hago con mi cuerpo”.

Cindy Nahuelcoy arribó a Onfayer. En dicha plataforma, exhibirá su contenido destinado a adultos.

La razón de Cindy Nahuelcoy

Tras ello, la árbitra también destacó que no se dedicará netamente a este nuevo mundo. Seguirá con otros negocios, como la botillería que tiene. Sin embargo, va por más.

“Vivo bien, pero siento que este ingreso extra me va a ayudar a seguir mejorando y creciendo en mis negocios. Tengo una botillería, pero me gustaría tener una distribuidora de licores”, adelantó.

¿Y qué dijo su círculo cercano? Qué tenía por decir, era su decisión. “A mi familia y a mis amigos fueron los primeros que les dije. Antes de abrirla me decían que abriera una plataforma”, cerró.