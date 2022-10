El ex delantero de Colo Colo, Ricardo Mariano Dabrowski, no está conforme con la medida tomada por la autoridad de no vender boletos a los hinchas albos en el partido de la próxima semana ante Coquimbo en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Colo Colo está a 90 minutos de dar una nueva vuelta olímpica en el fútbol chileno. El Cacique, con un empate, logrará sumar la estrella 33 en su palmarés. Sin embargo, la autoridad no dejará que estén presentes los hinchas albos en el partido decisivo para el equipo de Gustavo Quinteros.

En principio, la dirigencia de Coquimbo esbozó que tenía la intención de entregar 4.500 boletos a los simpatizantes albos. Pero esa situación no será así y el albo tendrá que jugar sin su público en las aposentadurías del Francisco Sánchez Rumoroso.

El ex delantero de Colo Colo, Ricardo Dabrowski, salió al paso de esta medida arbitraria, que causa escosor en el Cacique y en todos sus fanáticos. Por ello, el Polaco mostró su molestia y enojo por lo sucedido.

"Convengamos que hay mucha probabilidad que Colo Colo salga campeón esta fecha, porque empatando ya es campeón. Que no esté el hinchja colocolino, lamentablemente, no es lo ideal. Me imagino que si habrá alguna cuestión preparada, para la vuelta en el Monumental. Estas son las cosas que lamentablemente suceden en Chile y en otros países. No es sano ni bueno para el espectáculo general", dijo en diálogo con Bolavip.

La Garra Blanca no estará presente en Coquimbo en el último partido de Colo Colo (Guille Salazar).

ver también Aseguran que Colo Colo no contará con sus hinchas ante Coquimbo Unido

De igual manera, Dabrowski sabe que esto ocurre solo por la inconducta de algunos simpatizantes de Colo Colo. El ex técnico del Cacique, además, lamentó todo esto, ya que siente que pagan justos por pecadores.

"Lo que pasa acá es matemáticas. ¿Cuánto son los que hacen alboroto por partido? Unos pocos. Es injusto que se castiguen a miles de personas que van a ver un espectáculo de fútbol, sanamente, y muchos en familia y que se ven perjudicado por 20 ó 50 personas. Lamentablemente, esas cosas si no se toman medidas que protejan al resto de la gente suceden estas cosas", agregó.