Colo Colo festejó en su visita a Cobreloa en Calama por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2024, ya que los albos se impusieron por 1-0 con gol de Leonardo Gil en el Estadio Zorros del Desierto.

Tras el juego, el entrenador Jorge Almirón analizó lo que fue este compromiso, donde el Cacique sumó importantes tres puntos para mantenerse en la lucha por el título.

“Fue un buen partido bastante emocionante, fue bastante parejo, fue exigente para todos, nosotros venimos de una carga importante de partidos, viajes, para nosotros era fundamental. Los muchachos tienen dos días libres para recuperarse bien, desconectarse un poco porque cada partido para nosotros es importante, físico y la parte emocional hay que cuidarla”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Respecto a la forma en que plantearon el partido, que para muchos fue defensiva, Almirón señaló:

“Normal, uno está defendiendo el resultado que le cuesta conseguir y al final del partido hay que defender, son dos cosas naturales en el fútbol y más en esta situación que te tiran centro de todos lados, hay que defender. Pero bueno, el equipo se comportó con mucha seriedad, lo ganamos bien, seguimos sumando”.

Colo Colo vs Cobreloa es un clásico

En la instancia, el técnico argentino también festejó esta victoria por el significado, al considerarse un clásico este duelo entre loínos y albos.

“Es un clásico así que la otra vez lo entendí, cuando nos tocó jugar al local lo perdimos, la manera en que festejaron ellos, pareció que nos ganaron bien y hoy nos tocó ganar a nosotros. Quedamos empatados en el torneo, en la serie y el clásico sigue ahí, vigente”, celebró Almirón.

“Así que bueno, muy contento como grupo haber ganado hoy, seguir ahí prendido en la lucha por el torneo, seguir siendo protagonista. Tenemos mucha confianza que podemos hacerlo cada vez mejor, así que contento por el triunfo, por el esfuerzo de todos y porque cada parte del equipo está dejando todo para que se genere esta energía y que sigamos por buen camino”, agregó.

Jorfe Almirón celebró con Colo Colo en el Estadio Zorros del Desierto. (Foto: Pedro Tapia/Photosport)

Las quejas de Jorge Almirón por la cancha en Calama

Pero no todo fue conformidad en la Segunda Región para el DT del Popular y sus dirigidos. El DT de 53 años también se quejó por la cancha del ex Municipal de Calama.

“Si uno intenta ver un partido brillante de cualquier equipo, va a ser complejo. Porque, bueno, generar, la pelota sí viaja de otra manera, los pases son mucho más largos”, dijo en primer lugar por la altura.

Luego, siguió con lo seco que estaba el campo de juego: “De local es una cosa en la noche, la pelota corre diferente, nosotros de local mojamos el campo de juego, es otro partido que se ve, lo dicen los jugadores. Cada uno planifica su manera de competir, al tener la cancha que no está mojada, se hace lento, se hace un fútbol diferente”.

“Yo no estoy de acuerdo con eso. Me ha tocado dirigir también equipos que no son los denominados grandes e intentamos jugar al fútbol, defendernos de esa manera. Creo que lo mejor para el fútbol chileno es que se juegue y se intente jugar, entonces hoy se hizo otro partido, nos adaptamos a eso, a mí no me gusta, pero si hay que adaptarse a eso, hay que adaptarse y lo ganamos, entonces es importante ganar”, finalizó el ex DT de Boca Juniors.