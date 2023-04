Cuatro décadas cumple uno de los arqueros más exitosos, para muchos el mejor, de la historia del fútbol chileno como Claudio Bravo. Ganador de dos Copas América con La Roja siendo el capitán y uno de los jugadores más trascendentales en la obtención de los únicos títulos de la Selección Chilena.

A sus 40 años aún se mantiene en la élite del fútbol, siendo parte importante del Real Betis de España. Por su larga y triunfal trayectoria, el 'Capitán América' ha recibido diversos saludos por parte del mundo del fútbol en este jueves 13 de abril.

Uno que no quiso quedar ausente fue Roberto Rojas, un histórico portero del fútbol chileno que le mandó un saludo a Claudio Bravo en díalogo con Bolavip Chile: "Felicidades y larga vida, que tenga en el futuro el mismo éxito como profesional y persona de lo que siempre ha sido".

El ex portero de Colo Colo y Sao Paulo no dudó en aplaudir la trayectoria futbolística de Claudio Bravo a sus 40 años: "Es un arquero que marcó un futuro y que hoy es un presente. Yo no sé lo que los arqueros van a hacer más adelante porque el fútbol ha cambiado tanto. Claudio Bravo ha sido uno de los arqueros que marcó época y la está marca todavía jugando, y aún tiene mucho camino por realizar".

De todas maneras Rojas entregó su opinión sobre quién es el mejor portero del fútbol chileno: "Claudio es uno de los buenos arqueros, ahora, yo siempre lo he dicho, no es una falta de respeto hacia Claudio Bravo sino porque yo viví con Mario Osbén, lo conocí como persona y jugador y para mí él fue el arquero más completo que yo ví".

Por último, el 'Cóndor' no ocultó su deseo de ver nuevamente a Bravo con la camiseta de Colo Colo: "Sería bonito, ojalá se junten los dos proyectos, lo que quiere Colo Colo y lo que quiere Claudio para el final de su carrera y después él decidirá su futuro como profesional. Ojalá se junten los dos proyectos y se pueda llevar a cabo un buen trabajo".