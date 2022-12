La sorpresiva oferta de Óscar Opazo de parte de Racing Club de Avellaneda encendió las alarmas en la dirigencia de Blanco y Negro sobre la partida de jugadores fundamentales en el esquema de Gustavo Quinteros, quien les había comunicado antes de irse de vacaciones que quería mantener en su totalidad el plantel de la temporada 2022.

Lo cierto es que ya varios jugadores han abandonado las instalaciones del Estadio Monumental: el zaguero central Matías Zaldivia (suena en la U) , Gabriel Costa (partió a Alianza Lima) y se podrían sumar Óscar Opazo y Gabriel Suazo (tendría una oferta de Fluminense) en los próximos días.

Quinteros sigue en Qatar alentando a la Albiceleste | Foto: Agencia Uno

El periodista Rodrigo Herrera se tomó un momento en el programa Redgol En La Clave para analizar lo que ha sido el mercado de fichajes de Colo Colo.

“Voy a hacer un paréntesis para hablar del fútbol local, sobre todo, de materias que son de preocupación cuando ya estamos ad portas de inicio de una nueva pretemporada. Colo Colo tiene menos de lo que ocurrió en 2022. Sin Solari, sin Suazo, sin Costa y ahora sin Opazo, el equipo de Quinteros no ofrece mucho para ilusionar con una buena Copa Libertadores. La proyección es simple con el ejemplo reciente de la Universidad Católica tetracampeona. Cuando vas año tras año a la copa con lo mismo, el resultado es igual: malo. Y si vas con menos, será aún más malo. Simple. La Libertadores no para, no espera y no avisa”, comenzó diciendo.

Añadiendo que "otra cosa grave. Esto es fútbol y hasta que la cosas no están firmadas, no valen. A la Gerencia Deportiva del Cacique la han madrugado dos veces con acuerdos de palabras que después no se respetan. Primero Costa y ahora Opazo. Es impresentable que se llegue a fin de año con una renovación, un juvenil que estuvo a punto de arrancarse y más salidas que llegadas. Ser ingenuo tampoco vale en esta industria”.

“Por el momento está eufórico en Qatar, pero no amigo colocolino, no se confíen en que el DT está seguro para el próximo año. El hombre que solo pide y pide no va a aflojar ahora y, con un plantel debilitado, veremos, después de la copa, cuando vuelva, si el profe decide también o no, hacer las maletas”, cerró.