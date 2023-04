Un día de suma importancia se viene para el futuro de Colo Colo. ¿El motivo? Este viernes se realizará una nueva Junta de Accionistas de Blanco y Negro, en la cual se realizarán nuevas elecciones para escoger al nuevo presidente y vicepresidente.

Uno que corre con ventaja para retornar al sillón de la presidencia es Aníbal Mosa, accionista mayoritario de la entidad que quiere conseguir su tercer periodo al mando del Cacique pero no llegaría solo, sino con Esteban Paredes como gerente deportivo en desmedro de Daniel Morón.

Paredes podría tener un nuevo cargo en el equipo de sus amores | Foto: Photosport

Ante este tema, Bolavip Chile se contactó con el ex periodista del Canal del Fútbol, Romai Ugarte, quien no titubeó a la hora de dar el nombre de su candidato para el quedarse al frente de la concesionaria que controla al club albo.

"Tiene que volver Aníbal Mosa porque es el hombre que ama a Colo Colo, quiere al club y está dispuesto como siempre a poner plata, a invertir en el equipo y Mosa es pasión. Lo de Alfredo Stöhwing es todo calculado y mucho Power Point", apuntó el reconocido comunicador.

Sobre la situación del ex goleador del conjunto Popular en su supuesto nuevo cargo, Ugarte declaró que"yo creo que lo de Esteban Paredes va a ser una figura como director deportivo, lo que no sé es que si él mismo está preparado para ese puesto, pero el puesto de gerente deportivo necesita alguien de peso y que haga gestiones, no quedarse sentado en el Monumental".

Para finalizar, se fue en picada en contra del trabajo realizado por Morón en el Cacique. "Está bien, todos quieren a Morón pero recordemos que vendía paltas", sentenció.