Colo Colo y Universidad Católica no se sacaron ventaja en el clásico que jugaron en el estadio Santa Laura, ya que igualaron sin goles en un deslucido espectáculo por parte de ambos equipos.

Quien quedaron con un gusto dulce son los Albos, ya que supieron aguantar durante todo el segundo tiempo con un jugador menos tras la expulsión de Leonardo Gil. Quien también ve con buenos ojos el empate para el Cacique es Rubén Espinoza, histórico volante albo que también supo ser campeón con la camiseta de la UC.

ver también Valdivia hace pedazos a Gil por su expulsión ante la UC

En diálogo con Bolavip Chile, Espinoza indicó que "Colo Colo sacó un buen empate con un hombre menos gran parte del partido y eso también es meritorio, ya que que en general jugar con un hombre menos es una ventaja muy grande".

Sobre las críticas que recibió el clásico por no ser atractivo, el campeón de Copa Libertadores puso la pelota en el piso: "Yo creo que los clásicos de por sí nunca son como atractivos porque hay una presión muy grande para ambos equipos, ninguno de los dos quiere perder, no solamente el de Colo Colo con la Católica sino que los clásicos en general".

Espinoza no dramatizó sobre el partido de Colo Colo y la UC | Foto: Guillermo Salazar

"Normalmente se juega a no cometer errores, porque con un error el partido se define 1-0, con muy pocas llegadas y eso está ocurriendo hace mucho tiempo, no olvidemos el partido que jugó Universidad de Chile con Colo Colo en el Monumental, que no fue atractivo, y los clásicos se presentan así", complementó Espinoza.

Los Albos deben dar rápidamente vuelta la página para enfocarse en el partido del miércoles 19 de abril a las 21:00 horas, en donde recibirán en el estadio Monumental al Monagas por la Copa Libertadores de América.