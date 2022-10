En Colo Colo sin duda que ahora todo es tranquilidad tras haber obtenido su principal objetivo de este 2022, el cual era el coronarse como campeones del torneo nacional, por lo que ahora, en la directiva del ‘Cacique’ ya comienzan a ver lo que será la temporada 2023, en donde las estancias de grandes jugadores del club corren peligro.

Entre esos nombres, se encuentran el del capitán de los ‘Albos’, Gabriel Suazo, quien en esta jornada dialogó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a los rumores varios de lo que pueden ser su posible partida de Colo Colo, en donde señala que es algo que comenzará a analizar.

“Si bien ahora estoy disfrutando este lindo momento, que estamos pasando como jugadores, institución y familia, pero uno sabe que está ahí y es lo que viene y hay que empezar a analizarlo (sobre su futuro). Yo tengo mis aspiraciones como futbolista, como persona, cumplir mis sueños que siempre he tenido, como los que cumplí ayer como capitán y salir campeón con esta institución”, partió señalando Suazo.

Para el hoy Seleccionado Nacional, sin duda que su objetivo es el poder seguir creciendo futbolísticamente y cree que ya está en su peak para poder dar el gran salto a grandes ligas, dejando en claro que el querer aquello no significará que Colo Colo dejará de ser importante para él.

El capitán de los 'Albos' está feliz por el título | Foto: Agencia Uno

“También tengo mis aspiraciones para jugar en ligas más competitivas, ese es mi objetivo y creo que lo he demostrado cuando me ha tocado dar declaraciones sobre esto. Colo Colo siempre va a ser mi casa y eso no va dejar de serlo porque yo me quiera ir a jugar a una liga de mejor nivel o un mejor equipo, un nivel europeo, pero son mis aspiraciones para seguir creciendo”, detalló en Radio Futuro.

Finalmente, Suazo es consciente de que en este último tiempo muchos equipos han consultado sobre su situación con Colo Colo, pero que no había querido profundizar más en aquello hasta conseguir el título con los ‘Albos’ y ahora, tranquilamente podrá comenzar a dilucidar lo que será su 2023.

“La verdad que he sonado en varios lados y varios clubes, obviamente cuando uno queda como jugador libre también se acercan un montón de clubes, pero de momento nada concreto, ahora que ya somos campeones y ya tenemos el objetivo en nuestras manos, ya podemos comenzar a ver y tomar decisiones. No quería hablar nada con nadie este tema, ni con mi representante, porque yo estaba concentrado en conseguir el campeonato con Colo Colo, ahora que lo conseguimos, ahora podemos conversar para poder llegar a tener más concreto”, cerró.