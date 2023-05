Chilevisión trajo de vuelta a las pantallas chilenas la Copa Libertadores 2023, el máximo torneo continental de clubes en Sudamérica, y durante las últimas semanas ha estado transmitiendo los partidos de Colo Colo en dicha competición. Ahora el Cacique tendrá un duro desafío cuando reciba a Boca Juniors a en el Estadio Monumental. ¿Será transmitido por Chilevisión?

¿Transmitirá CHV el partido entre Colo Colo y Boca Juniors?

La respuesta es no, Colo Colo vs Boca Juniors no será transmitido por Chilevisión. Este duelo solamente estará disponible por Fox Sports 1, además de la plataforma de streaming de STAR+.

Cabe destacar que Chilevisión adquirió los derechos para transmitir la Copa Libertadores 2023, concretando un hito en la TV chilena al traer de vuelta la transmisión del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Durante las últimas semanas el canal chileno transmitió los encuentros de Magallanes en la fase regular y los dos encuentros de Colo Colo en la fase de grupos, los cuales fueron ante Deportivo Pereira de Colombia y Monagas de Venezuela.

Colo Colo y Boca Juniors se enfrentarán en el Estadio Monumental en un duelo válido por el Grupo F de este torneo. Ambos equipos encabezan el grupo con cuatro unidades, por lo que después de partido dicha zona podría tener un líder exclusivo.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Boca Juniors?

El partido se jugará el miércoles 3 de mayo de 2023 a las 20:00 horas de Chile.

¿Qué canal transmite este partido de Copa Libertadores?

Este encuentro será transmitido por Fox Sports 1, en las siguiente señales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Dónde ver de manera online este partido?

Para ver en vivo el encuentro, podrás hacerlo a través de la plataforma de STAR+.