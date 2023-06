Alan Saldivia es una de las grandes apariciones del primer equipo de Colo Colo en la temporada 2023. El jugador de 21 años había llegado el año pasado con la ilusión de empezar su carrera profesional en el Cacique, pero no había tenido oportunidades de mostrar sus condiciones.

Esta situación, sumado a la lejanía de su familia, lo llevaron a meditar la opción de partir del Cacique. “Obviamente que por mi cabecita pasó irme a Uruguay. Muchas veces pasa eso de que cuando no juegas, te quieres ir. También me pasó. Me pasaba eso por la cabeza y decía ‘voy a seguir'”, confesó en diálogo con el programa Más Que Futbol de DSports.

Saldivia ahora con partidos de Copa Libertadores y del Campeonato Nacional 2023, siente que todo el esfuerzo de esperar por su oportunidad está dando la recompensa que buscaba.

“Dejar la familia y estar solo, eso se extraña. No jugar se te hace más duro(…) Después cuando juegas y ahora que me está tocando, digo ‘valió todo el esfuerzo que hice, todo lo que pude aguantar para poder jugar’. Obviamente que tratar de hacerlo mejor. Me gusta jugar y quiero seguir haciéndolo”, dijo el zaguero central.

Alan Saldivia se ganó una camiseta de titular en Colo Colo (Foto: Photosport)

Su familia fue fundamental para animarlo a la distancia desde Uruguay. “Muchas veces, caliente, llamaba a mi papá y lloraba. Mi papá me decía ‘tranquilo que el futbol así’. Llamaba a mi papá y a mi mamá, esas tranquilidades que intentaban darme ellos lograron que pudiera estar tranquilo y hoy día jugando, por todos esos momentos que te hacen fuerte. Me gustó que me haya pasado eso”.

Alan Saldivia sólo piensa en Colo Colo

Alan Saldivia en este momento está full enfocado en Colo Colo más que con la idea de dar el salto a una liga más competitiva que la chilena. “Dar el salto no lo pienso muy ahora. Recién estoy empezando a jugar, todo jugador espera eso, pero yo me proyecto en Colo Colo. Llegué acá, confiaron en mi y me dieron la oportunidad de ser jugador de futbol”.

“Me proyecto acá y quiero seguir jugando, entrenar para jugar. Ojalá estar en todas las nominas y con la camiseta de titular. Poder ser titular, ganar cosas, campeonatos, ahora pasar de fase. Pienso en eso”, complementó.