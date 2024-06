El histórico exjugador de los Albos asegura que jugar en Coquimbo Unido no es lo mismo que estar en el Cacique.

Alejandro Hisis se refiere al mercado de pases de Colo Colo, instancia donde aparece como opción Luciano Cabral. Sin embargo, la principal prioridad para el técnico, Jorge Almirón, es la contratación de un centrodelantero para potenciar el equipo de cara al segundo semestre.

El Chino se refirió al tema del ariete y a una eventual incorporación del formado en Argentinos Juniors: “El 9 es la prioridad en este momento, pero también yo creo que no tiene un Cabral. Cabral es chileno, no ocupa cupo, ya ahí es una ventaja de poderlo tener”.

Hisis además no piensa que Cabral sea una certeza si ficha en el Cacique: “Coquimbo no es Colo Colo. Se ve que el muchacho tiene experiencia, jugó en Argentina, pero Coquimbo no es Colo Colo. Es una apuesta, todos son apuestas”.

También insistió en que lo principal para el cuadro Albo en este mercado de fichajes es contratar un goleador: “El lateral derecho, no sé, la prioridad más grande para mí es el 9”.

Alejandro Hisis considera que lo de Luciano Cabral es una apuesta en Colo Colo (Foto: Photosport)

Hisis menciona la poca consideración a Parra en Colo Colo y cree que se debe renovar a Gil

El Chino Hisis hace mención a la situación de Pablo Parra en el plantel de los Albos: “No sé qué pasa con Pablo Parra. No está considerado para nada”.

También asegura que se debe renovar a Leonardo Gil: “Es importante, ha sido importante, tuvo un bajón, pero es importante para el equipo. Si al final vamos a potenciarnos, no a despotenciarnos. Por lo menos él ya sabe lo que es Colo Colo, si se va él, el que viene no te asegura nada”.