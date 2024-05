El boxeador nacional enfrentará a un rival que tiene la no despreciable suma de 9 KO's en sus 12 combates ganados.

Este sábado 18 de junio, Andrés Campos volverá al cuadrilátero del Club México, cuando enfrente al colombiano Edinson Martínez en un combate pactado a 10 asaltos en la categoría de peso mosca.

El púgil chileno viene de conseguir el título intercontinental IBO, tras vencer en septiembre de 2023 al filipino Bienvenido “Ben” Ligas por KO, luego de conectar un certero gancho a las zonas blandas en el octavo round.

Luego de más de tres meses de preparación para este combate, el reconocido deportista del Club Social y Deportivo Colo Colo, conversó en exclusiva con BOLAVIP, donde además de analizar este próximo desafío, abordó sus posibles chances de volver a posicionarse como retador a alguno de los títulos mundiales en su categoría.

En primera instancia, el boxeador oriundo de Lo Barnechea mostró su confianza para este combate: “Estoy preparado. Fueron tres meses de intenso entrenamiento. Estamos en la etapa final, me siento preparado física y mentalmente así que espero el apoyo de mi gente. Vamos a darlo todo arriba del ring”.

Andrés Campos saldrá en búsqueda de un triunfo que lo ponga en la mira de los campeones de peso mosca

Edinson Martínez: el duro rival que tendrá Andrés Campos

El colombiano Edinson Martínez, de tan solo 24 años, cuenta con un récord de 12 triunfos, 3 derrotas y 2 empates. 9 de esas 12 victorias fueron por KO, algo de lo que Andrés Campos ya tomó nota analizando a su siguiente rival.

“Lo principal era encontrar un rival que no fuera fácil. Es un rival con gran porcentaje de KO, de 12 peleas tiene 9. Creo yo que hemos trabajado en base a eso, me siento en gran forma”, dijo el campeón intercontinental de la IBO.

A su vez, comparó los estilos de su último y siguiente rival: “Ben Ligas era un rival muy fuerte. Los filipinos tienen una buena base de boxeo desde pequeños, hay muchos nombres importantes en ese país, sobre todo en las categorías bajas. A él nunca lo habían noqueado y tuve la oportunidad de ganarle en el octavo round por KO con un gancho al hígado. Son de características similares, si bien este rival es fajador, también tira mucho golpe curvo”, indicó.

¿Rumbo a una nueva oportunidad titular?

El 10 de junio de 2023, Andrés Campos tuvo una de las grandes chances de su exitosa carrera, tras medirse ante el entonces campeón mundial de la IBF Sunny Edwards.

Durante el combate de ese entonces desarrollado en el Wembley Arena de Londres, el pugilista chileno mostró un gran nivel durante los 12 asaltos, incluso teniendo la oportunidad de acorralar al local teniéndolo cerca de caer a la lona en el séptimo round.

Campos recordó aquel histórico combate que tuvo a gran parte del país pendiente a la TV. Consultado sobre sus aspiraciones por volver a disputar un título mundial, declaró: “Estamos trabajando para eso, este el primer peldaño para seguir subiendo en el ranking. Estoy enfocado en él (Martínez) primero y, venga quien venga estoy preparado para pelear con el que sea”.

Luego, envió un mensaje a los actuales monarcas del peso mosca, e incluso envió un “saludito” a Sunny Edwards: “Que se preparen. Estoy escalando nuevamente. Sunny Edwards, no te la di fácil así que espero que ellos (los campeones) también se preparen”.

Finalmente, no descartó la posibilidad de una revancha ante el destacado estilista inglés: “Si es (nuevamente) el campeón mundial ¿por qué no? En este momento no tiene el cinturón. Si más adelante lo tiene, feliz de compartir de nuevo el ring con él”.