“Halloween en Macul”, “Colo Colo a lo Harry Potter” y más. Fueron parte de algunas frases que se vieron en redes este viernes, cuando la esposa de Erick Wiemberg, Rosemarie Eggers, acusó presuntas brujerías en el “Cacique”.

A través de sus redes sociales, la esposa del lateral izquierdo albo remeció a los hinchas con dicha noticia. Sin embargo, desde el plantel albo descartan tales cosas.

Tras el vital triunfo de Colo Colo ante Deportes Iquique, el meta del cuadro popular, Brayan Cortés, alzó la voz respecto a este tema.

En zona mixta, el seleccionado nacional lanzó: “Esos son temas extrafutbolísticos. La verdad es que nosotros como camarín estamos muy unidos. Lo que se habla afuera no nos importa. Estamos súper concentrados y se vio reflejado hoy día que nada nos puede dañar”.

Esposa de Erick Wiemberg, Rosemarie Eggers, acusó supuestas brujerías en Colo Colo (Foto: Rosemarie Eggers)

Daniel Morón pone la pelota al piso en Colo Colo

Otro que alzó la voz respecto a las presuntas brujerías, fue Daniel Morón, gerente deportivo albo, quien derechamente no quiso referirse al tema, ya que a él solo le interesa hablar de fútbol.

Puntualmente, destacó: “Son cosas que a mí no me interesan. Me interesa el fútbol, a eso es lo que vinimos”.

¿Cuándo volverán a jugar los albos?

Luego de este importante triunfo en el Tierra de Campeones, el elenco de Jorge Almirón viajará hasta Paraguay para disputar la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los albos se medirán ante Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas a contar de las 20:30 horas, el día 29 de mayo.