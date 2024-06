La Selección Chilena luchó pero no pudo ante el campeón del mundo. Lastimosamente, el conjunto nacional sufrió con un gol de Lautaro Martínez a los 88′, tras un córner que Claudio Bravo intentó pero no logró contener en doble instancia.

La Roja tuvo a dos figuras importantes dentro del campo. Una, Rodrigo Echeverría, quien estuvo cerca de anotar en dos ocasiones. Y dos, Claudio Bravo, portero y capitán de la escuadra nacional que estuvo notable para salvar a Chile en varias ocasiones.

Tras la agónica derrota, el histórico golero que cumplió 150 partidos bajo el pórtico de la Selección Chilena, analizó el mensaje con su característico liderazgo: “Es aprendizaje, es un partido que te ayuda de cara al futuro y hay que seguir mejorando”.

En esa línea, recalcó que irán a buscar la clasificación ante el próximo rival: “Tenemos un grupo duro, muy igualado, tuvimos ocasiones para haber convertido hoy. Hay que seguir trabajando, descansar y Canadá también será un rival duro”.

Claudio Bravo y el sabor amargo tras la derrota

Posteriormente, el meta de La Roja analizó el gol en los últimos suspiros del encuentro: “La sensación no es buena porque la derrota no deja sabor positivo, teníamos el partido controlado, se desequilibra por una acción de balón parado, cuando tiene a la posibilidad de marcar y no lo haces pasa esto. Hay que estar siempre concentrado”.

Claudio Bravo fue una de las destacadas figuras pese a la derrota de La Roja

Al cierre, se refirió al planchazo de Rodrigo De Paul sobre Gabriel Suazo: “No tengo claridad de la acción. No somos los encarados de analizar el VAR pero si es tarjeta, no se tiene que dejar pasar, pero me quedo más con las cosas buenas que hicimos. Esto es aprendizaje”.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Chilena?

Ahora, la Selección Chilena enfrentará a Canadá en el último partido del grupo A de la Copa América 2024.

Dicho compromiso ante la Selección Canadiense, será el día 29 de junio a contar de las 20:00 horas.