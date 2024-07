Colo Colo igualó 1-1 ante Deportes Santa Cruz por la Copa Chile. En el Cacique mientras el equipo compite siguen buscando refuerzos para el segundo semestre. Una de las prioridades es reforzar el puesto de lateral derecho.

En la posición aparecen como opciones Mauricio Isla y Matías Catalán. Arturo Vidal le da el visto bueno a un posible fichaje del jugador de Talleres, club que pide una cifra de dos millones de dólares para dejarlo partir.

“Sería espectacular si llegara Catalán, pero no sabemos, estamos muy concentrados en trabajar día a día, en pelear el puesto, seguir creciendo con los días para poder llegar de la mejor forma al inicio del campeonato y el partido con Junior que es lo más importante que tenemos este año”, expresó el King.

El mediocampista de 37 años tuvo elogios para el nuevo refuerzo, Javier Correa, con quien ya compartió en algunos entrenamientos y notó sus habilidades. “Nos va a ayudar mucho, de verdad va a dar mucho que hablar, técnicamente es muy bueno, es goleador así que esperamos que meta muchos goles y nos ayude a ganar los partidos“.

Arturo Vidal asegura que “sería espectacular” si llega Matías Catalán a Colo Colo. (Foto: Photosport)

Arturo Vidal queda feliz con el cariño que recibió en Curicó en el partido ante Deportes Santa Cruz

El histórico mediocampista quedó con buenas sensaciones tras jugar en el empate 1-1 de Colo Colo ante Deportes Santa Cruz. Sin embargo, hizo una observación sobre el clima: “El frío es increíble, lo pasé muy bien jugando pero de que hacía frío, hacía mucho frío“.

También mostró su alegría por el comportamiento del público que lo despidió con un reconocimiento cuando salió sustituido: “Feliz por el cariño, agradecerle a todos los que vinieron al estadio por los aplausos que me dieron cuando salí. El cariño espectacular, me voy muy feliz, hace mucho tiempo no sentía ese cariño fuera de casa así que muy agradecido de corazón“.