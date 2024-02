Arturo Vidal no se impacienta por la falta de refuerzos en Colo Colo, pero avisa: "Si llega alguien, bien, y si no..."

Colo Colo ha tenido uno de los Mercado de Pases más lento de los últimos años, en donde a poco más de una semana del debut oficial en la temporada, solo cuentan con Arturo Vidal como la única incorporación para una exigente y demandante temporada 2024.

Fue precisamente Arturo Vidal quien abordó el lento Mercado de Pases de los albos en la presentación de la nueva camiseta, en donde el King aseguró que el plantel no está preocupado por la lentitud en las contrataciones.

“Llegué yo, se quedó Carlitos (Palacios), Cortés (Brayan) que son dos refuerzos importantes, tenemos jugadores jóvenes que este año seguro tendrán más oportunidades”, avisó de entrada el King con los jugadores que tiene Jorge Almirón a su disposición.

Arturo Vidal se toma con calma la falta de refuerzos en Colo Colo. | Foto: Photosport

En esa línea, Vidal asegura que “No estamos preocupados por los refuerzos. Creo que el equipo ha demostrado en los 4 partidos que ha jugado que cada vez está mejor y este año vamos a ser muy importante en todos los campeonatos”, aportó.

¿Y si no llega nadie más? Arturo Vidal no se hace drama y responde de manera tajante: “Estamos muy confiados y si llega alguien, bien, si no, estamos muy tranquilos porque sabemos que tenemos un gran equipo”, remató.

Cabe recordar que el sábado pasado, Arturo Vidal tuvo su reestreno con la camiseta de Colo Colo tras casi 17 años, en donde el Cacique se impuso a Everton de Viña del Mar por la cuenta mínima.

Colo Colo y Arturo Vidal tienen un nuevo amistoso

Arturo Vidal y los albos tendrán un nuevo amistoso de pretemporada este sábado cuando enfrenten a Independiente del Valle de Ecuador. El compromiso que está pactado para que arranque a las 18:00 PM de Chile continental en el Estadio Sausalito de la ciudad jardín.