Brayan Cortés no oculta su deseo de partir de Colo Colo para "emigrar y buscar algo mejor"

Brayan Cortés busca salir adelante tras su marginación en el primer semestre por un tema extrafutbolístico. Hoy está enfocado en recuperar el terreno perdido para ser importante en Colo Colo, mantenerse en la Selección Chilena y seguir con su objetivo de partir al fútbol europeo.

El golero iquiqueño aclaró que no era tan efectiva la información que circuló sobre que su representante le estaba buscando equipo en Europa. Sin embargo, dejó clara que su meta sí es llegar al Viejo Continente para dar el salto en su carrera.

“Nunca fue tan así, pero siempre he sido muy directo, de decir la verdad cada vez que me han preguntando, mi ilusión es jugar fuera de Chile. Ese es mi objetivo personal en lo deportivo. Quiero hacer las cosas bien para seguir luchando por ese sueño y no bajar los brazos. Las ganas siempre van a estar para emigrar y buscar algo mejor para mí en lo personal, familiar y deportivo”, confesó en diálogo con el programa Pelota Parada de TNT Sports.

En ese aspecto se refirió a la liga europea que más le agrada. “Me gusta mucho España, sé que para eso tengo que andar bien acá. Estoy tranquilo acá en Colo Colo, feliz. Ese cariño que te muestra la gente se siente día a día”.

La huella de Claudio Bravo

Ademá se refirió a la posibilidad de tomar el camino de Claudio Bravo. “Lo veo como una inspiración, siempre se lo he dicho. Para mí es un gran arquero que ha muchos nos gustaría hacer su carrera, pero pocos la pueden hacer, todos somos distintos”.

Brayan Cortés ve a Claudio Bravo como una inspiración (Foto: Photosport)

El golero muestra su deseo de seguir el camino del profesional que actualmente milita en el Real Betis. “Su carrera ha sido maravillosa, uno quiere seguir sus pasos y cumplir sueños. Ese sueño no se va a terminar nunca hasta cumplirlo. La única forma es trabajar para el equipo, para mí y luchar por ese objetivo que desde que llegué acá era jugar titular y jugar en la Selección”.