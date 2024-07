Leandro Benegas envió un sentido mensaje tras dejar Colo Colo. Luego de ser presentado en Unión Española, el delantero aseguró que le faltaron oportunidades para exhibir su talento en Macul.

En conversación con Radio ADN, el atacante de 35 años analizó su estadía en los albos y los obstáculos que tuvo que eludir. Se queda con la tranquilidad que le brinda el haber entregado todo por la camiseta de Colo Colo.

“En el fútbol aparecen cosas inesperadas. Lo único que podemos hacer es entrenar, cuidarse y alimentarse bien, después, no podemos hacer nada ante las decisiones que toman los técnicos”, comenzó señalando.

“Hice todo lo que estaba en mis manos y estuve siempre al 100% para cuando el equipo me necesitó (…) Es difícil demostrar en 10 o 15 minutos, pero uno tiene que mantenerse tranquilo y ser siempre de una sola línea”, agregó.

Tras ello, entregó detalles de su futuro. ¿Seguirá tras el préstamo en Unión Española? “Tengo contrato hasta diciembre con Colo Colo y hubo un arreglo entre clubes para la división de mi salario. A fin de año quedaría libre”, explicó.

Leandro Benegas se refirió a su estadía en Colo Colo tras ser oficializado en Unión Española. (Foto: Unión Española)

Las críticas en Colo Colo

Finalmente, el atacante se refirió a los cuestionamientos que recibió en su antiguo club. ¿Pesó su paso por el archirrival? Para él, no influyó su estadía en Universidad de Chile. Se entregó en cuerpo y alma a Colo Colo.

“Siempre digo que en el lugar donde estoy es el mejor lugar del mundo. Me involucro de esa manera en el club que me toca defender, porque me dan la posibilidad de darle un buen pasar a mi familia y hacer lo que me gusta”, expresó.

“Los hinchas pueden tener sus opiniones, sus críticas, y nada, somos libres de opinar y decir lo cada uno quiere. En lo personal, nunca me sentí afectado por eso”, concluyó.