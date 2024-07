Es de conocimiento público que el delantero Nicolás Guerra no la está pasando para nada bien en Universidad de Chile, pues el ex Ñublense de Chillán ha perdido protagonismo desde el arribo del argentino Gustavo Álvarez al Centro Deportivo Azul (CDA).

En el presente Campeonato Nacional, el delantero de 25 años formado en la U ha jugado en seis partidos donde suma un gol y 146 minutos de acción El 8 de abril fue la última vez que vio acción, en la victoria 1 a 0 a Unión Española, y de ahí en más fue a la banca o sencillamente el ex DT de Huachipato no lo citó.

Es por esto que ahora está dispuesto a encontrar otro equipo, para así volver a tener la continuidad que tuvo en su paso por los Diablos Rojos.

Guerra podría abandonar el CDA y partir a La Florida | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

COKE HEVIA DA LUCES SOBRE EL PRÓXIMO DESTINO DE NICOLÁS GUERRA

Fue el periodista Jorge Coke Hevia, en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, quien dejó a los hinchas del Romántico Viajero atónitos al lanzar una nueva información sobre el futuro de Guerra.

“¿Qué hace el Nico Guerra en Audax Italiano? El Nico Guerra está entrenando en Audax, es una información que me falta consolidar pero la tiro porque no me extrañaría”

De esta forma, habrá que esperar en los próximos días para ver si finalmente el “Kun” Guerra será nuevo jugador itálico y tendrá nuevo club para afrontar el segundo semestre.

CUÁNDO JUEGA UNIVERSIDAD DE CHILE

El próximo duelo de los azules será precisamente contra Audax Italiano por la fecha 17 del torneo local. Dicho compromiso se disputará el domingo 28 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio La Portada de La Serena.