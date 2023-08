La FIFA sancionó a Martín Lucero con cuatro meses sin jugar y a Fortaleza con dos ventanas de mercado sin fichar. Esto por la demanda que presentó Colo Colo al futbolista por romper de forma utilateral el vínculo. Ahora se deberá esperar la apelación para saber la decisión definitiva.

Brayan Cortés le deseó lo mejor a su excompañero. “Vi muy poco, acabo de ver en el Instagram. No puedo hablar sobre eso, porque es un tema delicado y personal del Gato. Ojalá se resuelva lo mejor para él. Es un gran jugador, uno tiene un gran recuerdo hacia él”, dijo el arquero de Colo Colo en conversación con el programa Pelota Parada de TNT Sports.

El iquiqueño aseguró que no se sintió con la partida del futbolista y espera que no reciba una sanción tan severa. “No me dolió, se extraña como jugador. Esperamos que no se le castigue más de la cuenta. Vi que pueden ser no se cuantos días… entonces igual es complicado, porque es una gran persona y un gran jugador”

Cortés afirmó que el Gato rindió de buena forma en el Cacique y se pudo despedir de buena forma. “No me dolió, porque se despidió bien y como jugador hizo todo lo que podía entregar al equipo y lo hizo bien estando en Colo Colo”.

Martín Lucero recibió sanción (Foto: Photosport)

Por ahora Martín Lucero tendrá que apelar a la primera sanción a la FIFA para intentar bajar el castigo que en primera instancia, lo tendrá cuatro meses fuera de la actividad.