Colo Colo se alista para enfrentar un nuevo período de fichajes. Los albos lograron avanzar de fase en Copa Libertadores y enfrentarán en octavos de final al Junior de Barranquilla, por lo que se espera que pronto haya novedades en cuanto a refuerzos en Macul.

Si bien el “Cacique” cuenta con una nutrida cantera, son pocos los nombres que este año destacan en el primer equipo. Alan Saldivia y Damián Pizarro son dos de los nombres que más se ven, sin embargo, este último ya emigró del club, y el charrúa también estaría cerca de hacerlo.

En conversación con BOLAVIP, el talentoso excanterano de Colo Colo y hoy jugador de Municipal Puente Alto, Matías Ferrari, analizó lo que han sido las escasas oportunidades en el plantel de honor del popular, poniendo como claro ejemplo al talentoso Vicente Pizarro

“Yo siento que hoy en día al futbolista joven se demoran mucho en darle una oportunidad. Entonces, si tú te das cuenta en Argentina o Uruguay hay jugadores de 17 años ya jugando. Los siguen poniendo aunque quizás no lo estén haciendo bien. A mí nunca se me dio esa oportunidad de jugar un partido, de tener continuidad. Les pasó lo mismo a Joan Cruz, Luciano Arriagada jugando en la selección adulta y después de pelotero…”, dijo de entrada.

Posteriormente, abordó el caso del joven volante, aclarando que: “Es un tema de oportunidades. Lo más cercano hoy es el Vicho Pizarro, capitán de la sub23 de Chile y aún así no está asegurado como titular en Colo Colo. Falta confiar en los jóvenes”.

En esa línea, tuvo palabras también para Jordhy Thompson: “Es una gran persona, un gran chico. Tiene una personalidad tremenda. Estoy contento por lo que ha logrado en Rusia. Le hizo bien emigrar y demostrar el jugador que es. Su cambio debe ser por su madurez, tener lejos a su familia. No estar en tu zona de confort… eso lo hizo madurar. Él está enfocado 100% en el fútbol”.

Matías Ferrari fue campeón y capitán en las inferiores de Colo Colo

¿Rergesará Matías Ferrari a Colo Colo?

Matías Ferrari estuvo a préstamo en clubes como Santiago Morning y Barnechea. Regresó a Colo Colo con Gustavo Quinteros para pelear un puesto como lateral derecho, sin embargo, nunca tuvo la chance de defender la camiseta alba.

Sobre sus deseos próximos, asegura que quiere primero tener continuidad, aunque no oculta sus ganas de volver al “Cacique”: “La verdad es que hay que ir paso a paso. Es un proceso. Quiero consolidarme en un club profesional e ir escalando y ver si se da la posibilidad de estar en Colo Colo. Estoy buscando mi mejor versión y quiero demostrar a los clubes que soy un buen jugador. Ahora estoy acá buscando continuidad. Lo que venga, que sea lo mejor para mí“.

Posteriormente, abordó lo que fue el término de su vínculo con el cuadro popular: “Si el profe seguía me iban a renovar, pero el profe se fue. No tuve chance de hablar con Almirón porque se me terminó el contrato. La cara visible ahí es don Daniel. No sé si él habrá hablado eso. A mi se me acabó el contrato y no tuve contacto con nadie. Expiró el contrato y me fui nomás“.

Además, sostuvo que con Gustavo Quinteros siempre tuvo una relación cordial, pese a no tener oportunidades en su plantel: “La verdad es que yo me acerqué a hablar con él. Me dijo que si quería quedarme a pelearla, el puesto estaba abierto y si demostraba, se me iba a dar la oportunidad, aunque igual estaba difícil porque es un puesto bien cubierto… Ahora irán a buscar un lateral afuera, creo”, reflexionó.

Finalmente, habló sobre sus cualidades en el campo: “Yo manejo toda la banda derecha. Juego de lateral, volante, y puntero derecho. Podía sumar harto en los partidos amistosos que tuvimos en el Monumental”.