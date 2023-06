Colo Colo Femenino gritó campeón en la Categoría Sub 16 tras derrotar por 3 a 1 a Everton de Viña del Mar en la gran final, la cual se disputó en las dependencias de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Una de las grandes figuras del encuentro fue Catalina Muñoz, hija del atacante Carlos Muñoz quien tuvo un recordado paso por el Cacique, la cual se despachó un verdadero golazo en el segundo tiempo.

La recordada celebración de Muñoz es replicada por su hija Catalina | Foto: Colo Colo Femenino

Tras el encuentro y en conversación con Dale Albo, el ariete de Santiago Wanderers se mostró emocionado por el logro de su retoña en el balompié.

“La emoción es increíble, no hay palabras para describir lo que siento en estos momentos por mi hija”, comenzó diciendo.

Bajo la misma línea, Muñoz recordó que “hace seis meses atrás perdió una final acá mismo y sufrió mucho, sufrí junto con ella y lloramos en casa, y nos prometimos que este año iba ir por su revancha. Se lo propuso, lo decretó y así fue”.

“Estas son cosas que uno solo puede soñar. Yo no tengo a mi padre el día de hoy, una pena que llevo en el alma pero ella me la sana con esta alegría. Me da mucha emoción lo que ha hecho y lo que ha conseguido. Es un Día del Padre muy lindo y se lo agradezco y siempre voy a estar para ti”, concluyó el ex seleccionado nacional.