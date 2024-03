Este domingo Colo Colo venció por 2-0 a Huachipato por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024, donde una de las figuras del partido fue el delantero Carlos Palacios, que anotó el primer gol del partido.

Tras el cotejo en el Estadio Monumental, la Joya conversó con TNT Sports y analizó el gran presente del Cacique, que ahora tiene la ida contra Sportivo Trinidense por Copa Libertadores y luego el Superclásico ante Universidad de Chile.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, un partido difícil, parecido al de la Supercopa. Veníamos con el desgaste del partido del jueves, que fue un partido durísimo. Pero contento por el equipo, que demostró que está preparado para pelear en todos los ámbitos. Muy feliz por todo lo que estamos pasando como equipo”, comenzó diciendo.

Seguido, se refirió a la dosificación por la que apostó el entrenador Jorge Almirón para esta jornada, donde quedaron al margen Arturo Vidal, Maximiliano Falcón, Óscar Opazo, entre otros.

“Veníamos algunos con el desgaste del partido del jueves, otros se quedaron para recuperarse. Se hace difícil, porque son partidos muy duros. Hoy también fue un partido muy duro, Huachipato es un gran equipo, el último campeón”, señaló Palacios.

¿Dónde prefiere jugar Carlos Palacios?

En la instancia, el atacante también tuvo palabras para la confianza que le ha dado el técnico argentino y la ubicación dentro de la cancha, donde ha sido utilizado como centrodelantero, falso 9 y extremo.

“Me tocó jugar ahí en toda la pretemporada, pero la verdad que me siento muy cómodo. Con tal de ayudar al equipo, yo feliz. Tengo la confianza de mis compañeros, la confianza del técnico. Hoy me tocó jugar un poco más centralizado, después me cargué un poco a la banda. Pero donde me toque ayudar, donde sea para aportar al equipo, feliz“, expresó.

Carlos Palacios fue la gran figura en el triunfo de Colo Colo sobre Huachipato. (Foto: Guillermo Salazar)

La Joya vive la previa del Superclásico entre Colo Colo y la U

Por otro lado, Palacios fue consultado por el Superclásico del próximo domingo, ya que se le vio cantando junto a la Garra Blanca en la parte final del partido frente a los Acereros.

“Siempre fui hincha de Colo Colo, así que me sale de sangre. Feliz, primero tenemos un partido duro en Paraguay el miércoles, así que vamos a dejarlo todo en ese partido y después pensaremos en lo que viene el domingo”, indicó.

Finalmente, Carlos Palacios envió un tranquilizador mensaje respecto a una molestia en uno de sus tobillos: “Nada grave, ahora a recuperarse para lo que viene“.