Este domingo Colo Colo goleó por 3-0 a Deportes Iquique en la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2024, teniendo la primera posibilidad para ser campeón en la jornada final ante Deportes Copiapó.

Una de las figuras en la victoria alba fue el delantero Carlos Palacios, quien anotó el segundo tanto desde el punto penal y llegó a los 13 goles en la temporada, siendo el máximo anotador del equipo por segundo año consecutivo.

Tras el partido, la Joya habló en zona mixta y se refirió a la lesión en la clavícula que sufrió hace una semana, por la que casi se pierde este encuentro. Pero en la instancia dejó claro que sus ganas fueron más fuertes que el dolor.

“Me duele, pero no es nada que no se pueda hacer por este equipo que se lo merece. Ha sido un año especial para mí. Quería jugar, me sentía con ganas y lo pude hacer que es lo que más me llena”, comenzó diciendo.

“Arriesgué porque amo estos colores, siempre he sido hincha y conversé con personas para hacerlo. Sentía que era el momento, que era lo que tenía que hacer, me nació hacerlo, yo lo pedí primero y gracias a Dios no pasó a mayores y feliz por el equipo”, agregó.

Carlos Palacios llegó a su decimatercera conquista en la temporada. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Su último partido con Colo Colo en el Monumental?

En la misma línea, indicó que su deseo de estar presente esta jornada fue porque pudo haber sido su último partido en el Estadio Monumental jugando por Colo Colo. Considerando que podría partir del club al término de la temporada, ante el constante coqueteo que ha tenido con Boca Juniors.

“Puede ser que sí, quizás, por eso quería jugar. No tengo muchos detalles más para dar pero eso me motivó a jugar, por la gente que siempre me ha dado el apoyo. Entonces por eso decidí arriesgar, puede ser que haya sido el último entonces traté de disfrutarlo como debía”, lanzó.

Seguido, tiró una premonición para la última fecha del torneo: “Me voy a ir como campeón”.

La opinión de Carlos Palacios por la denuncia de la U

Finalmente, Palacios también entregó su opinión respecto a la denuncia que hizo Universidad de Chile contra el cuadro popular por un posible desacato del entrenador Jorge Almirón en el partido del 13 de octubre contra Huachipato, cuando se encontraba suspendido.

“Las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer, si ellos quieren andar mostrando pruebas o lo que sea, todos están en su derecho. Nosotros entramos jugando sabiendo que tenemos que ganar, que representamos al equipo más grande del país y al que mejor juega dentro de la cancha, Así que nada, felices por eso”, cerró el jugador de 24 años.