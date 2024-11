El entrenador de Colo Colo no se guardó nada tras la goleada sobre Deportes Iquique y rompió su silencio tras la disputa que se ha vivido en los escritorios.

Este domingo Colo Colo goleó por 3-0 a Deportes Iquique en la fecha 29 del Campeonato Nacional y casi grita campeón en su casa. Pero en paralelo, Universidad de Chile hizo lo propio ante Ñublense (4-1) y estiró la definición hasta la última jornada.

De todos modos el Cacique tiene la primera opción al título al ser el líder del torneo con 66 puntos, teniendo dos unidades más que los azules. Pero tras el partido en el Estadio Monumental, el entrenador de los albos, Jorge Almirón, disparó en duros términos contra la U.

Esto por la polémica denuncia que hizo el archirrival contra su persona y buscando la resta de los tres puntos que consiguió Colo Colo ante Huachipato, esto por un supuesto desacato al dar instrucciones desde las cabinas cuando se encontraba suspendido.

La semana pasada los clubes involcuvrados presentaron las pruebas y los respectivos descargos, por lo que pronto debería haber una resolución en el Tribunal de Disciplina.

Los descargos de Jorge Almirón contra la denuncia de Universidad de Chile

Ante aquello, esta jornada Almirón rompió el silencio y reventó a la dirigencia del cuadro laico por querer ganar el título en secretaría.

“La verdad que es indignante, yo me siento muy mal, que los jugadores sientan que corren riesgo de perder el Campeonato por una cuestión de escritorio. No lo puedo creer, a mi me duele porque amo mucho el fútbol en mi vida y el equipo hizo todos los méritos como para pelear el Campeonato”, comenzó lanzando en la flash interview con TNT Sports.

“Todo el respeto al rival, la U es un equipo muy grande, siempre va a ser grande igual que Colo Colo. Son los equipos más grandes aquí, todo el respeto para ellos. Pero la verdad, imagino que a la gente le da vergüenza que te representen así”, disparó de frente a los dirigentes del Romántico Viajero.

“Pero así, la verdad que me siento indignado, me da mucha bronca porque el fútbol es otra cosa. Que el equipo lo gane dentro de la cancha, que dispute, que sufra como sufrió hoy y doblegarlo, ganarle bien en la cancha. Para mí eso es el fútbol, eso realmente es el fútbol y creo que este club representa eso, la gente representa eso, mucho esfuerzo. Cada partido que viene acá está lleno el estadio y siempre apoyando en los buenos o malos momentos, así que yo me quedo con eso”, completó.

En la misma línea, puso sobre la mesa lo que le costó a Colo Colo llegar a la cima del torneo con trabajos triunfos a lo largo del Campeonato y una segunda rueda casi perfecta.

“Nos costó muchísimo, cada partido que ganamos no ganamos 4-0 todos partidos. Todos los partidos fueron muy trabajados, 1-0, 2-1, así que yo respeto mucho a todos los equipos. Adentro de la cancha si me ganan le doy la mano, como pasó ahora con Magallanes, nos ganaron, nos tocó perder, le doy la mano y le deseo lo mejor para los que siguen. Y bueno, ya está, es parte del fútbol, pero lo otro no es fútbol”, expuso el técnico argentino.

Jorge Almirón espera que a Colo Colo no le quiten puntos. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

La “final” de Colo Colo vs Deportes Copiapó

Finalmente, el ex estratega de Boca Juniors tuvo palabras para el partido final que será contra Deportes Copiapó, donde un triunfo ante el ya descendido León de Atacama, les asegurará la estrella número 34.

“Ojalá que lo podamos hacer, todavía no hay nada ganado, no nos tenemos que confiar, porque el fútbol es hasta el último minuto. Así que espero que los jugadores ahora se recuperen, nos preparamos para el partido que sigue, que es una final”, indicó.

“Y bueno, falta la última fecha, que gane el mejor. Y si nos toca perder, bueno, los felicitaré, porque hicieron un gran torneo y bueno, como todos, creo que fue lo mejor que le pudo pasar al fútbol chileno, que dentro de la cancha se dispute y que los dos equipos hayan hecho un gran torneo. Más allá de lo que pase de acá al final”, cerró sobre sus deseos para una sana lucha en la fecha 30.