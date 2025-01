Claudio Baeza finalmente no seguirá en Toluca y ya encontró club para continuar con su carrera. Si bien sonó durante semanas para volver a Colo Colo, la historia no tuvo el final esperado para el jugador, quien mostró su desazón luego de haber vivido un difícil momento por el “portazo” del club que lo formó.

El exfutbolista de los “Diablos Rojos” será ahora jugador de Vélez Sarsfield, equipo que en 2024 fue comandado por Gustavo Quinteros y se consagró como campeón de la Primera División Argentina. Si bien también sonó como refuerzo de Peñarol, finalmente su trayectoria continuará como jugador del “Fortín”.

En diálogo con Radio ADN, esta tarde el propio “Serrucho” reveló la desazón que le significó no haber regresado al club de sus amores, confesando que incluso dejó de lado otras ofertas del fútbol azteca priorizando precisamente al popular.

“Fueron casi dos meses de conversaciones, donde no la pasé bien. Rechacé algunas ofertas de México para poder ir a Chile. No se dio. Hice todo lo posible para estar en el Centenario, tenía una tremenda ilusión de poder vestir la camiseta de Colo Colo, pero por ciertas circunstancias no se dio”, dijo Claudio Baeza en primera instancia.

En esa línea, añadió: “Está Esteban, que es mi amigo, Arturo y Mauricio, que son referentes históricos de nuestro fútbol. Estoy un poquito triste porque hice lo posible para estar, pero tampoco me voy a echar a morir”.

Claudio Baeza no descarta regresar a Colo Colo

Si bien el volante de 31 años no quedó contento con lo ocurrido con su exclub, aseguró no guardar rencores y sigue deseándole lo mejor a la institución.

“Me imagino que ellos sabían mi postura, lo que estaba haciendo acá para poder ir. Pero no le voy a echar la culpa a nadie, ni a responsabilizarlo. No lo voy a hacer jamás, por el cariño que le tengo al club. Estoy tranquilo“, remarcó.

Claudio Baeza mostró su desilusión tras no llegar a buen puerto con Colo Colo (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Es por ello que el “Serrucho” no descarta la chance de regresar en un futuro a Pedrero: “No voy a cerrarle las puertas nunca a Colo Colo. Llegué a los 15 años y me dieron las herramientas necesarias para poder ser futbolista y desarrollarme como persona. Siempre estaré agradecido”.

Finalmente, también tuvo palabras para la llegada de Sebastián Vegas, con quien compartió camiseta en La Roja y vivió grandes momentos en México: “Es una grandísima persona, lo conozco muchísimo. Compartí demasiado con él en la Selección y en México, conversamos casi todas las semanas e hicimos una gran amistad. Va a llegar a aportarle muchas cosas al club y espero que pueda dar muchas alegrías al pueblo colocolino”.