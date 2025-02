Colo Colo armó un competitivo plantel para lo que es esta temporada 2025 y esto sin duda que ha sido un gran pero buen problema para su entrenador Jorge Almirón, quien debe encontrar a su onceno perfecto, pero se complica ante su gran abanico de opciones.

Sobre esto, el ex futbolista Dante Poli tuvo su espacio dentro del programa ‘F90’ de ESPN para referirse a un jugador en particular de los ‘Albos’, el volante Claudio Aquino, de quien siente que aún no ha podido afiatarse al equipo y no ha marcado las diferencias de las que esperaba.

“El que para mí se tiene que ir ganando más el espacio todavía es Aquino, no me ha quedado la sensación de ese jugador potente, fuerte, pasa que le exigimos al mejor jugador de la liga argentina, que venga a Chile y marque diferencias impresionantes, probablemente no es tan fácil y debe haber una etapa de adaptación”, partió señalando Poli.

En esa misma línea, el hoy comentarista agregó “yo de Aquino cuando venía precedido de todos estos atributos, yo he visto los partidos y todavía no lo encuentro (titular), siendo justos”.

Aquino no ha podido brillar en Colo Colo | Foto: Photosport

A pesar del gran cartel con el que llega Claudio Aquino a Colo Colo, el ex defensor es muy tajante en señalar de que siente que el ex Vélez Sarsfield aún no se ganó el rótulo de ser un jugador indiscutible dentro del equipo de Jorge Almirón para esta temporada.

“Yo siento que hasta el momento no es ese titular indiscutido que teóricamente pensé, que en su llegada a Colo Colo iba a ser titular, pero no sé si será indiscutido en el tiempo, tiene que subir mucho su nivel para que yo piense que es un indiscutido”. explica.

Finalmente, Poli declara que Claudio Aquino llega a Colo Colo con el gran rol de poder demostrar lo que lo hizo brillar en el fútbol argentino y que por aquello, espera que el argentino pueda marcar diferencias dentro del fútbol chileno y se consolide como una gran figura.

“Él viene con la responsabilidad de ser el mejor jugador del fútbol argentino, por lo tanto llegando a Chile tiene que marcar diferencias, después por distintas circunstancias puede que no, pero desde las expectativas y lo que debería exigirle de parámetro a un jugador como Aquino es que sea figura, yo no espero menos de eso”. cerró.