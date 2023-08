Matías Fernández está próximo a realizar su partido de despedida luego de décadas emocionando con su virtuoso juego en Colo Colo y en varios elencos donde despuntó en Europa como el Sporting Lisboa en Portugal y la Fiorentina en Italia. Uno de los técnicos que marcó la carrera del “crá” es Claudio Borghi.

El Bichi Borghi fue clave en la irrupción del Mati en el fútbol chileno y gracias a esa campaña, el volante partió al Villarreal y ganó el cetro al Mejor Futbolista de América en 2006. Sin embargo, en la actualidad, el camino de ambos se separó y el comentarista reveló sorpresivamente en qué pie está su relación con Fernández.

“Me invitó al partido de despedida, pero no creo que vaya. Esto es lo llamativo porque hay gente que siente o cree que yo soy muy cercano a los jugadores, pero no es así”, empezó diciendo Borghi.

Posteriormente, en su relato, el multicampeón con Colo Colo junto al Mati agregó que “a Matías la última vez que lo vi jugaba en La Serena. Lo vi porque fui a pasar unos días a Serena y mi familia como jugaba golf fui a jugar con ellos. Su casa estaba al lado de la cancha y ahí lo saludé”.

Claudio Borghi reveló la relación con Matías Fernández (Captura TNT Sports)

Lo que más sorprende a todos es que pese a que hace 17 años Borghi apañó con todo a Fernández y, posteriormente, el Bichi lo tuvo con estandarte de la Selección, el ex técnico de la Roja fue frío a la hora de describir su actual relación con el ex mediocampista de Colo Colo.

“Ahora que me invitó a su despedida ni siquiera hablé con él. Me envió un mensaje y me escribió profe lo quiero invitar, gracias. No tengo mucha relación con él. Sí tengo un lindo recuerdo, de los mejores”, agregó Borghi en su sorpresiva confesión.

Más allá de esa confesión, Borghi lleva en el corazón al Mati y fue claro al decir que “tuve dos jugadores muy profesionales y Matías era uno de ellos. Era genial, potente, le pegaba bien a la pelota. Nunca lo escuché quejarse y nunca sacó la vuelta en un entrenamiento (…) Es uno de los mejores jugadores que he tenido“.