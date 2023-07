“Felicevich llega cuando le abre la puerta Claudio Borghi”, fueron las palabras de Jorge Vergara en una entrevista a RedGol. El ex funcionario de Colo Colo relacionó al representante de futbolistas con el campeón del mundo en 1986.

Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos replicó al exdirectivo. “Su mujer se portó muy bien con mi familia, cuando llegamos. Nos recibió muy bien. Es más, vivimos donde vivimos ahora justamente porque nos invitó a su casa en ese momento y nos gustó el barrio. Pero fue el mismo dirigente que me echó de Colo Colo, me echó como jugador, me acuerdo muy bien., expresó en el espacio de TNT Sports.

El DT tetracampeón con el Cacique aseguró que no comprende la razón del Guatón Vergara. “Hizo comentarios sobre mi apertura de puertas al señor Felicevich, con quien soy amigo. Jamás voy a negar a un amigo. Pero no entiendo por qué me acusa de esto, porque cuando llegó Alexis Sánchez llegó con Felicevich a Colo Colo”.

“Una persona que tiene que aclarar mucho más que yo”

Borghi relató cómo era la situación con los jugadores en el 2006. “A partir de ahí tuvo otros representados, pero no los mejores. Suazo no vino con él, estaba Valdivia que no lo representaban, tampoco Matías. Empezó con los jóvenes, de esos jóvenes, en ese tiempo, ayudó a Vidal y mucho”.

El DT descartó relación con agentes. “Quizás la relación que tenía él con los empresarios piensa que nosotros también la teníamos, y nada que ver. Si yo hubiese tenido que ver con los representantes, Colo Colo vendió 75 millones de dólares, yo no estaría trabajando en un programa de televisión todos los días”.

Claudio Borghi responde a las palabras de Jorge Vergara (Foto: Photosport)

Además mostró su sorpresa por tener que salir al paso tras las declaraciones de Vergara. “Me llama la atención que tenga que salir aclarar situaciones, dichos por una persona que tiene que aclarar mucho más que yo, me llama la atención”

También se sefirió a lo que fue su estadía en la Selección Chilena. “Dicen que abrí la puerta a Felicevich en la selección. Muchachos cuando yo llegué a la selección ya estaban todos representados”.

“No me llamen más”

Claudio Borghi evidenció su molestia y aseguró que no concederá más entrevistas. “No me llamen más, de ningún lado, porque no voy hablar más con chicos que hacen líos y vuelven a traer a dinosaurios del fútbol a la palestra”.

Por último realizó una reflexión y dejó claro que nunca fue acusado de algún tema económico. “Una vez me dijeron que era peligrosamente honrado, porque jamás he recibido incentivos económicos de nadie. Lo poco o mucho que tengo lo tengo con mucho sacrificio y mucho esfuerzo”.

“Si alguien tiene pruebas me demanda. Estuve en un proceso de la selección nacional que fue muy duro, para mucha gente. ¿Alguna vez escucharon alguna acusación económica contra mi? No. Es tiempo que dejen de hue.. un poquito y que se preocupen de sus problemas”, finalizó el histórico DT del Cacique.