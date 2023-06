Bruno Barticciotto destacó con la Selección Chilena ante República Dominicana con un doblete. Un buen rendimiento con Chile que se suma al buen semestre que viene realizando con Palestino. Claudio Borghi se mostró sorprendido por el descubrimiento tardío del delantero de 22 años.

“A mí lo que me extraña es que tarden tanto en ver el talento que tienen los jugadores. Cuando Barticciotto pasó a Palestino me pareció una buena decisión y después Católica aparentemente lo vendió en muy poco dinero, eso me sorprendió mucho”, expresa el ex DT de La Roja en diálogo con Bolavip Chile.

El Bichi repasa a los ojeadores de los clubes por la poca visión. “Estos famosos scouting que tienen los clubes tienen que ver un poquito mejor, porque Barticciotto junto a otros jóvenes, quizás yéndolo a buscar un año antes, se puede sacar mucha más ventaja”.

Claudio Borghi le encuentra el puesto a Bruno Barticciotto en Colo Colo

Claudio Borghi analiza la lentitud de Colo Colo para ir por refuerzos, en este caso por Bruno Barticciotto. “A veces las lucas te hacen ser lento, el no tener los recursos necesarios”.

“Lo que veo en Colo Colo es que hay que tocar muchas puertas dirigenciales para ver qué jugador se puede traer. Los técnicos necesitan respuestas urgentes y no tanta burocracia en los clubes”, complementa el campeón del mundo con Argentina en 1986.

Bruno Barticciotto destaca en la temporada 2023 con Palestino (Foto: Photosport)

El DT tetracampeón con el Cacique analiza la zona donde podría rendir el atacante y asegura que el centrodelantero -hoy Damián Pizarro- sería beneficiado con un buen centrador que se sumaría a la labor de Marcos Bolados.

“Puede ocupar las dos puntas, si tienes a Bolados y Barticciotto abiertos cualquier 9 le puede sacar provecho. Tener a veces una sola alternativa de centro, es complejo para cualquier delantero, entonces mientras más alternativas tengas mucho mejor”.