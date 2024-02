Coke Contreras condena duramente a Arturo Vidal y Carlos Palacios: "Son los primeros que debieron decir que esto no es así"

El encuentro entre Colo Colo y Huachipato se suspendió por incidentes en el sector norte del Estadio Nacional. Algunos mal llamados hinchas quemaron butacas en el sector norte del recinto y vandalizaron el memorial de los detenidos desaparecidos.

Arturo Vidal y Carlos Palacios entregaron sus impresiones tras la suspensión del compromiso. “En el de Argentina con Brasil (partido por Eliminatorias) se estaban matando y siguieron jugando. No sé por qué acá en Chile son tan graves”, fue parte de lo que dijo el King.

La Joya explicó lo que vivieron: “Estamos en contra de lo que pasó, entramos al entretiempo y nos dijeron que había un problema afuera, que no se podía salir a jugar. Salimos, intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero bueno, terminó suspendiéndose el partido”.

“Me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema, pero me dijeron ellos que ellos no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas ni estaban haciendo nada, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo”, añadió Palacios.

Coke Contreras no está de acuerdo con las declaraciones de Arturo Vidal y Carlos Palacios

El exfutbolista, Jorge “Coke” Contreras entregó su visión sobre las palabras entregadas por los futbolistas. “Uno tiene la impresión de que hay jugadores por decir un término populistas y que lamentablemente a veces, no que intenten justificar, pero como que no toman en serio algunos comportamientos que son malos, muy perjudiciales para su mismo club”, expresó en diálogo con Bolavip Chile.

Para el exjugador los jugadores debieron dar otro mensaje: “Mal. Son los primeros que tenían que haber tratado de decir esta cuestión no puede ser así. Cosa que los mismos hinchas lo sientan de dos referentes”.

“Los hinchas que tienen que hacer es apoyar a su equipo, no preocuparse de insultar al rival, nada más que celebrar lo que hacen sus equipos. Pero hay algunos hinchas creen que son hinchas para hacer escándalo, crear conflictos, quemar estadios, esos no son hinchas. Le hacen un grave problema a la institución”, concluyó quien tuvo pasado en Colo Colo y la Selección Chilena.