Darío Lezcano vivió el infierno y el cielo en el amistoso de Colo Colo ante Deportivo Cali, donde falló una chance abajo del arco, pero después se pudo redimir con un certero cabezazo que le dio el triunfo al Cacique por 5-4 ante el conjunto cafetalero.

“No fue paseo, pero ganó Colo Colo a Deportivo Cali y se le abrió el arco a Damián Pizarro que es positivo”, analizó Jorge ‘Coke’ Hevia en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta.

Hevia también destacó el gol del paraguayo artillero que tiene pocas chances en el Cacique: “Gol de Lezcano también… la carita de Quinteros cuando hace el gol Lezcano”, aseguró el comunicador anticipando un durísimo dardo al DT albo.

Darío Lezcano anotó el quinto gol de los albos ayer. | Foto: Photosport

“Tengo algo para decir y al único que se lo escuché fue a Jorge Valdivia, estoy con el mago en esta. Quinteros es mala leche. Lo que está haciendo Quinteros con Lezcano es mala leche, lo digo así sin ningún problema”, complementó.

Fernando Agustín Tapia le recalcó que quizás “Hay un capítulo no tan conocido” (del por qué Lezcano tiene pocas opciones en los albos) y Hevia responde: “Puede ser, pero no lo mates si no lo vas a poner”, cerró.

El próximo desafío del Cacique será recibir a Unión La Calera el sábado 24 de junio por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile y después se adentrará en la verdadera final ante Deportivo Pereira por un cupo en los octavos de final de Copa Libertadores.