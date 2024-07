La voz de los partidos de Chile y el fútbol chileno no se aventura en dar un pronóstico sobre Javier Carrera, pero sí remarca una diferencia entre el actual DT del Cacique con su antecesor a la hora de traer refuerzos.

Javier Correa es el nuevo refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre. Los Albos realizaron una inversión de 1,8 millones de dólares por el centrodelantero de 31 años que llega coon un contrato hasta diciembre de 2026.

Claudio Palma es cauto respecto a lo que puede ser la participación del atacante en el Cacique. “Es como súper difícil de aventurarse”, expresó el destacado relator en conversación con BOLAVIP.

La voz de los partidos de Chile y el Campeonato Nacional 2024, se refirió a una gran diferencia que observa entre Jorge Almirón y Gustavo Quinteros en materia refuerzos: “Creo que Almirón es un tipo que se ha equivocado poco, con lo poco que ha llegado, a diferencia de Quinteros, que, siendo un buen técnico, me parece que pifió con todos los delanteros que trajo, Castillo, Lezcano, otros que llegaron lesionados. Al tipo Almirón lo debe conocer”.

Palma no da un pronóstico sobre Javier Correa, pues ya ha visto casos de todos los colores: “Ahora si anda bien o mal es impredecible, quien iba a decir en antaño que Capria iba a llegar al fútbol chileno y no iba a andar, Garnero y quién iba a decir que otros jugadores que en el medio argentino eran desconocidos y que fueron figuras, Fabbiani en Argentina no lo conocían y está dentro de los mejores extranjeros del fútbol chileno”.

Claudio Palma asegura que Jorge Almirón se ha equivocado poco en materia refuerzos (Foto: Photosport)

El lamento de Claudio Palma sobre los refuerzos extranjeros

El relator se lamenta por la calidad de refuerzos en el fútbol chileno: “Los que tienen que venir que sean aporte, que vengan los Barticciotto, que venga Gorosito, pero lamentablemente aquí están llegando extranjeros de tercera, cuarto categoría”.

“Impresentable que Audax traiga un arquero que tiene buen pasado, pero lo trae y firma por seis meses, que el técnico a la segunda fecha dice no vine por resultados”, añadió.