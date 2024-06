El fichaje de Luciano Cabral se ha transformado en la teleserie de invierno del Mercado de Pases del fútbol chileno, toda vez que el jugador de Coquimbo Unido suena para marcharse a México y para llegar a Colo Colo.

Es precisamente el conjunto albo uno de los más interesados en una posible llegada del argentino naturalizado chileno, ya que Aníbal Mosa ha dicho en innumerables veces las ganas que tiene de sumarlo al plantel.

A eso hay que sumar las palabras de Jorge Almirón, quien cuando fue consultado por la opción de Cabral, aseguró que a ningún técnico no le gustaría contar con un jugador de las características del volante coquimbano.

Sigue la incógnita por la llegada de Cabral a Colo Colo. | Foto: Photosport

Uno que no está convencido de una posible llegada al Estadio Monumental es Coke Hevia: “Considerando los valores de Arellano y todo lo que habló el Club Social y Deportivo, ¿Nadie va a poner en tela de juicio que Cabral no debería jugar en Colo Colo hasta que cumpla su condena?”, planteó en Pauta de Juego.

Hevia fue un paso más allá y aseguró que el Cacique no está para dar segundas oportunidades a jugadores como Cabral, asegurando que “Si se hizo lo que se hizo con Jordhy Thompson -que me parece correcto-, esto es más grave. Me parece que Colo Colo no está para eso (entregar segundas oportunidades”, complementó en el cierre.

¿Llegará Cabral? De momento, el panorama es incierto y hay varios trascendidos que lo acercan con fuerza al Grupo Pachuca de México, pero la opción de llegar al Estadio Monumental también sigue latente.

Colo Colo vuelve a jugar

Colo Colo vuelve a la actividad este domingo 16 de junio cuando, a partir de las 3 de la tarde, enfrente a Colegio Quillón por la primera ronda de la Copa Chile 2024 en la ciudad de Concepción.