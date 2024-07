Cristián Arcos no tiene dudas entre Matías Fernández y Nayel Mehssatou para reforzar a Colo Colo: "A todas luces..."

En Colo Colo han aparecido nuevos nombres en el radar para reforzar el puesto del lateral derecho en este mercado de fichajes de invierno. En el Cacique intentaron traer a Matías Catalán de Talleres de Córdoba y a Felipe Loyola de Huachipato, pero ambas opciones de cayeron.

Últimamente estaban negociando con Mauricio Isla que no quiere continuar en Independiente de Avellaneda, pero todo se ha estancado al no poder llegar a un ecuerdo en lo económico.

Por ende, empezó a correr la lista en las oficinas del Estadio Monumental y aparecieron otros dos nombres que han sido seleccionados nacionales.

Se trata de Matías Fernández de Independiente del Valle de Ecuador y Nayel Mehssatou del KV Kortrijk de Bélgica. Incluso el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón, reconoció el interés en ambos jugadores.

Y en conversación con BOLAVIP, el reconocido periodista deportivo Cristián Arcos, se refirió a estas nuevas opciones que tienen en el cuadr popular.

“Es que los primeros nombres me parece que eran muy difíciles de acceder: Catalán por el precio que costaba, cuánto estaba dispuesto a pagar Colo Colo. Habrá considerado que es mucha palta. Hay algunos casos que tienen que ver con las lucas, hay otros casos que tiene que ver con las condiciones económicas. Entonces me parece que entre que se caen algunas opciones, también me parece que Colo Colo descarta algunas opciones. Creo que hay una mezcla de las dos cosas”, comenzó diciendo.

¿Matías Fernández o Nayel Mehssatou?

Seguido, el “Tenor Escritor” eligió a su preferido entre estos dos nuevos nombres que manejan en el Eterno Campeón.

“Yo creo que Matías Fernándes es un jugador de mejor rendimiento. Anduvo bien acá, anduvo bien en Independeinte del Valle al comienzo. Después se fue quedando”, indicó.

“Me parece que entre los dos, Matías Fernández a todas luces. Mehssatou me parece que es un jugador más regular. Lo que tienen ambos es que también te pueden servir para la mitad de la cancha”, completó su respuesta.

Aunque a continuación, enfatizó que ambos están un escalón más abajo que Isla y Catalán.

Pero si uno los compara con Isla o Catalán, evidentemente Catalán e Isla parecían nombres más consolidados. Y de los dos, me parece que a Fernández lo conocemos más y me parece que en ese sentido tiene más recorrido o hay un poquito más de garantías respecto a Mehssatou que sigue siendo una incógnita”, explicó el comunicador.

Cristián Arcos se la juega por Matías Fernández para Colo Colo. (Foto: Instagram)

Mehssatou se perdió de la Selección Chilena

En la misma lñínea, Arcos se acordó cuando el chileno-belga pasó casi inadvertido por La Roja bajo la dirección técnica de Eduardo Berizzo. Tan así, que no ha sido considerado por Ricardo Gareca.

“Desapareció del radar de Gareca. Estuvo nominado con Berizzo, hasta jugó, nunca destacó demasiado y Gareca nunca lo ocupó. Me imagino que no estaba dentro de sus opciones”, finalizó.