El ex jugador le hizo una fuerte advertencia a la Universidad de Chile en el mercado

Universidad de Chile ya alista lo que será su estreno en esta segunda rueda del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ esperan partir de buena forma su expedición por el torneo, en donde su primer desafío será su dura visita a Cobresal en el norte de nuestro país.

Sobre el presente azul, el ex futbolista, Marcelo Vega se dio el espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para referirse a lo que ha sido el mercado de pases de la U, el cuál siente que ha sido deficiente pensando en lo que es su sueño de volver a ser campeones.

“Lo preocupante de esto es la U, porque la U no termina jugando como uno pensaba, como empezó el campeonato, no se ha reforzado mucho y tiene el problema con Morales”, comenzó señalando Vega.

Agregando a esto, el ‘Toby’ indica que con urgencia en la U deben fichar a un nuevo delantero “es preocupante por no ha contratado mucho y yo creo que si bien Pons ha estado jugando, no ha estado a la altura y la U necesita un gran goleador, como Colo Colo lo trajo”.

A pesar del flojo mercado azul, el hoy panelista destaca lo que ha sido el gran protagonismo que ha ido tomando Lucas Assadi en este segundo semestre dentro de la Copa Chile, en la que siente que el ’10’ azul puede ser un gran elemento para el equipo de Álvarez en el torneo.

Vega y su gran solicitud en la Universidad de Chile | Foto: Photosport

“Recuperó a Assadi, que ha estado jugando en la posición que a él le gusta, al medio, no encasillarlo en una banda como lo hicieron con (Darío) Osorio y que desaparecían de los partidos”, apuntó.

Finalmente, Vega le refriega en la cara a Gustavo Álvarez la necesidad de fichar a un nuevo centrodelantero, ya que siente que Luciano Pons no dio el ancho con la U y que Cristián Palacios es un jugador demasiado irregular, por lo que sumar a un goleador, debería ser una obligación para los ‘Azules’.

“Creo que les falta ese nueve, Pons no es el jugador hasta el momento que uno diga ‘tiene que ser titular’, Palacios hay partidos que tiene buenos y otros en los que no aparece, Lea Fernández también que le pega de todos lados, le falta ese goleador en el área, que no tiene un jugador de área”, finalizó.