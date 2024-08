Colo Colo tiene una ventaja en la llave ante Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores. El Cacique se impuso por 1-0 en el Monumental y ahora jugará la revancha este martes a las 20:30 en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

El ganador del duelo entre el Popular y el Tiburón se medirá frente al vencedor de la serie entre River Plate y Talleres, la cual lidera el equipo Millonario tras su triunfo por 1-0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

De esta manera, asoma la posibilidad de una llave entre Colo Colo y River Plate por los cuartos de final. El popular streamer argentino, Davoo Xeneize analiza las chances que tendrían los dirigidos de Jorge Almirón si se da un cruce con el gigante del fútbol argentino.

“No les voy a mentir. Yo tengo años de ver la Copa Libertadores, la conozco mucho. Para mí no hay ningún tipo de posibilidad de que Colo Colo elimine a River en unos supuestos cuartos de final”, expresó el trasandino a través de Kick.

También le dejó abierta la pregunta a sus seguidores que están al tanto del balompié de Chile: “¿Los que siguen al Cacique y al fútbol chileno, creen que hay chances?”.

Davoo Xeneize siente que Colo Colo no tiene muchas posibilidades ante River Plate. (Foto: Davoo Xeneize)

Davoo Xeneize se refiere al posible partido en Buenos Aires

En caso de darse un Colo Colo vs. River Plate, la ida será la semana del 18 de septiembre en Santiago y la vuelta la semana subsiguiente en Buenos Aires.

El reconocido hincha de Boca Juniors aborda ese eventual compromiso en la capital trasandina: “Para mí no tienen chance, pero si me dicen que hay chance, capaz que me ilusiono… Pero ya me imagino un baile de River en el Monumental. Un 3-0 asegurado, lo digo de verdad. ‘Si no roban, hay chance’. Es que ese es el tema, si está parejo van a robar, ellos son así”.