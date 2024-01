Delantero argentino se ilusiona con llegar a Colo Colo: “Es un equipo que me gusta"

Colo Colo ya empieza a dar sus primeros pasos en lo que va de su pretemporada, en el que los dirigidos por Jorge Almirón han logrado conseguir positivos resultados ante Rosario Central y Nacional en Uruguay.

Pensando en su planificación para este 2024, en el ‘Cacique’ buscan poder reforzar su plantel, en la que sin duda que su gran prioridad es poder conseguir un nuevo centro delantero, algo que habría solicitado su estratega.

Una de las opciones que ha aparecido en el ‘Popular’ ha sido el delantero argentino, Matías Giménez Rojas, quien milita en Independiente de Avellaneda y que en las últimas horas, conversó con ‘El Deportivo’ sobre esta posibilidad de llegar a Colo Colo.

“Es un equipo importante. Me enteré del interés de Colo Colo por los medios y las redes sociales. Pero mi representante no me ha informado nada al respecto, todavía. Para mí sería un gran paso en mi carrera llegar a un club como ese. Es una institución importante de Chile y Sudamérica”, declaró el jugador argentino.

El atacante argentino sueña con jugar en Colo Colo | Foto: Getty Images

Finalmente, Giménez se mostró bastante dispuesto para poder subirse a este nuevo desafío para su carrera, en el que dejó las puertas abiertas ante una posible negociación con Colo Colo, ya que es una opción que le seduce.

“Me gusta mucho la idea de jugar en Chile. Yo soy de San Juan, así que estaría muy cerca de mi familia si me voy para allá. Ya veremos qué ocurre, sería bueno llegar a un club como Colo Colo, es un equipo que me gusta”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Matías Giménez en el 2023?

43 partidos fueron los que disputó el atacante argentino en el 2023, en la que anotó 10 goles y aportó con 2 asistencias.