De un año a otro, Colo Colo empezó a traer jugadores extranjeros para poder pulirlos y hacerlos jugar en el primer equipo, tal fue el caso del argentino Pablo Solari, quien terminó brillando en el Cacique y fichando en River Plate.

Sin embargo, hay un futbolista que no vivió la misma suerte que “El Pibe” y es el delantero ecuatoriano Alexander Bolaños, el que alcanzó a disputar dos compromisos con la serie de honor y luego partió del conjunto Popular en búsqueda de más minutos.

DE SER UNA DE LAS PROMESAS DE COLO COLO A ESTAR INVOLUCRADO EN UNA FUERTE ACUSACIÓN

Ahora, el futbolista de 25 años que pertenece a las filas de Independiente del Valle, está envuelto en una fuerte polémica en Ecuador, pues tras el duelo ante Liverpool de Uruguay el pasado 4 de abril en Copa Libertadores fue acusado por su ex representante de falsear su identidad.

“En 2012 yo llevé a Alexander a Porto Viejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”, arrancó diciendo a Sport 890 de Uruguay.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”, añadió.

Por último, el denunciante afirmó que “en 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”.

¿CUÁNTOS MINUTOS JUGÓ ALEXANDER BOLAÑOS EN COLO COLO?

El debut de Alexander Bolaños en Colo Colo fue en el partido ante Huachipato por la fecha 29 del Torneo Nacional 2018, en el cual entró como titular y fue sustituido por Felipe Campos a los 79 minutos.

Luego, jugaría contra la Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, duelo que también sería titular y terminó siendo reemplazado por Brayan Vejar a los 60 minutos.