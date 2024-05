Deportes Quillón se agranda y advierte a Colo Colo para la llave de Copa Chile 2024: "Son once contra once"

Los octavos de final -fase regional- de la Copa Chile 2024 traerán varios duelos inéditos, donde comenzarán a jugar los clubes profesionales contra los amateur. Uno de estos partidos los protagonizarán Deportes Quillón versus Colo Colo, por la zona centro-sur.

El Cacique se estrenará en este torneo de visita ante el conjunto de la Región de Ñuble que milita en Tercera División, y que viene de eliminar a Constitución Unido en la fase previa.

Pese a las abrumadoras diferencias de nivel y categoría, en el conjunto de la provincia del Diguillín están ilusionados con esta llave y se tienen confianza para enfrentarse al campeón defensor y máximo ganador de la Copa Chile, con 14 títulos.

La ilusión y confianza de Deportes Quillón

En conversación con BioBio Deportes, el representante de Deportes Quillón, Óscar Roa, lanzó que en la cancha los dos equipos estarán en igualdad de condiciones y creen que pueden dar el batacazo, para avanzar a la siguiente ronda.

“¿Por qué no? Son once contra once, así que es fútbol”, comenzó diciendo el dirigente.

De paso, recordó que en este torneo se han visto grandes hazañas. “Ya se han vivido historias donde el más chico crece y crece por jugar (estos partidos). Hay que jugarlo”, completó Roa.

En Deportes Quillón están ilusionados para el partido contra Colo Colo en la Copa Chile 2024. (Foto: Instagram)

¿Cuándo será el partido entre Deportes Quillón y Colo Colo por Copa Chile?

Si bien aún no está oficializada su programación, este se llevará a cabo tras el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

La fecha tentativa es el domingo 16 de junio, a las 12:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

El ganador se este partido avanzará a los cuartos de final de la zona centro-sur de la Copa Chile, y enfrentará al ganador de la llave entre O’Higgins de Rancagua y Lautaro de Buin.