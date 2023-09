EnColo Colo quedó mucha molestia con el arbitraje tras lo que fue la igualdad a un tanto ante Deportes Copiapó por una de las fechas pendientes en el Campeonato Nacional, en donde el DT, Gustavo Quinteros fue quien más cuestionó al juez de la brega.

Sobre esta situación en cuestión, el ex jugador e ídolo de la Universidad de Chile, Diego Rivarola se dio el espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para desmenuzar las palabras de Quinteros, en la que indicó que el resultado no influyó por el rendimiento del arbitraje.

“Algunas faltas me parecieron que efectivamente no las cobró y eran falta, pero no creo que el resultado haya pasado por eso”, comenzó señalando Rivarola.

Siguiendo con aquello, para el ex atacante sin duda que la molestia de Quinteros puede pasar por ciertos cobros que podían significar un mayor peligro en favor de los ‘Albos’, algo que no lograron de realizar a lo largo del compromiso.

Quinteros se quejó del arbitraje | Foto: Photosport

“Al final uno puede interpretar ese conjunto de faltas también te va llevando de que si te las cobran, pones a tu equipo por sobre al rival y más peligro en el área, en donde puedes generar una ocasión de gol”, explicó en ESPN.

Finalmente, Rivarola fue muy claro en señalar que este tipo de declaraciones por parte del estratega de Colo Colo no le sorprenden para nada, ya que no es primera vez que las realiza.

“No es primera vez que Quinteros habla de este tema de los arbitrajes, a mí no me sorprende que lo diga, siempre le tira una bomba al arbitraje”, finalizó.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Quinteros sobre el arbitraje?

El DT de Colo Colo finalizado el duelo ante Deportes Copiapó señaló “el arbitro favorece a los equipos que se tiran todo el tiempo, no les saca amarillas, corta la jugada, adiciona poco”.