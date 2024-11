Williams Alarcón estaba convocado a la Selección Chilena para los partidos ante Perú en Lima y Venezuela en Santiago. Sin embargo, fue liberado por lesión el día 7 de noviembre.

La Federación de Fútbol de Chile comunicaba el 7 de noviembre que el futbolista sufrió una lesión en el aductor y que la “recuperación supera los plazos de la próxima fecha”.

Pese a aquel comunicado, el futbolista fue convocado por Huracán para el partido ante Independiente. De hecho, Alarcón ingresó en el segundo tiempo y jugó 27 minutos en el triunfo 1-0 del Globo ante el Rojo en el Tomás Adolfo Ducó el día 9 de noviembre.

Williams Alarcón salió a aclarar la situación. “Ante la duda y especulaciones de algunos… Quiero darme el tiempo de aclarar los comentarios erróneos y mal intencionados. En el transcurso del primer tiempo del partido jugado contra Newell’s el pasado martes, sentí una molestia en el aductor, lo que provocó que saliera al finalizar los 45 minutos por precaución”, expresó a través de Instagram .

Williams Alarcón fue liberado de la Roja. (Foto: Photosport)

“Mediante exámenes se logró visualizar una distensión en el aductor grado 1. El cuerpo médico y técnico de la selección estuvo al tanto y me comunicaron que ante situación no podría estar en esta nueva convocatoria, por lo que decidieron desconvocarme. Comprendiendo que en este momento se necesita que todos estén en su 100% para dar pelea hasta el final. Jamás le diría que no a mi selección ni menos inventar una lesión como he leído”, agregó.

El Mercurio reportó que la ANFP tiene en mente realizar un reclamo formal por falta al artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA por alineaciones indebidas.

Con esto, Huracán arriesga resta de puntos en el encuentro que venció a Independiente.

Esto podría beneficiar de rebote a Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros. El Fortín lidera la Liga Argentina con 43 puntos, uno más que Huracán. Por su parte, en el tercer lugar viene Racing con 37 unidades.