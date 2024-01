Arturo Vidal afina los últimos detalles para sumarse oficialmente a Colo Colo. Tras rechazar el ofrecimiento de América de Cali, el ex Barcelona y Bayern Munich define los últimos detalles para su retorno al Monumental.

Negociación que lamentaron en el cuadro colombiano ya que hicieron todos los esfuerzos por traerlo. “Pidió comodidades, temas de impuesto, casa, todo lo que exige una figura del fútbol”, aseguró Marcela Gómez, la presidenta del Cali. Pero pese a su fallida llegada, no le cierra las puertas al King.

Arturo Vidal se acerca al Cacique pero en Colombia lo siguen para ficharlo en 2025

Es que en las últimas horas se ha indicado que el contrato con el Cacique sería por una temporada contemplando 1,2 millones de dólares. Pero no habría cláusula para una posible renovación automática. Por lo que en diciembre se sentarían a conversar nuevamente.

Ante este escenario es que desde América de Cali no bajan los brazos y recalcan que todavía sueñan con la llegada de Vidal.

“Era un salto de calidad importante, pero ya estaba tomando mucho tiempo (…) No puedes decir de esta agua no beberé. En este mercado es difícil, pero de que no pueda volver no lo digo”, expresó Gómez.

¿Cuántos goles lleva Arturo Vidal en su carrera?

Hasta el momento a nivel de clubes suma 113 goles en 722 partidos, el último fue en su estadía en Flamengo. Mientras que por selección acumula 40 anotaciones en 147 encuentros disputados.