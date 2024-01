DT de Iván Morales le hace un queque al delantero y menciona a dos ex Colo Colo como claves en su llegada: "Me hablaron de..."

Iván Morales tendrá una nueva oportunidad en el fútbol profesional esta temporada cuando defienda los colores de Sarmiento, equipo de la Primera División de Argentina en el cual fichó por la presente temporada y espera reencontrarse con su mejor versión.

Tras un paso amargo por Cruz Azul, el delantero formado en las inferiores de Colo Colo tendrá una inmejorable chance de demostrar su poderío en el exigente fútbol trasandino donde compartirá camarín con un viejo conocido.

Sergio Rondina, entrenador del cuadro bonaerense, habló con AS y comentó el fichaje de Iván Morales: “Hoy está bien de físico, es muy potente y sabe que tiene una linda oportunidad para sentirse importante. Vino a un equipo chico del interior de Buenos Aires”, dijo.

Morales se ilusiona con volver a La Roja. | Foto: Photosport

Rondina se apoyó en viejos conocidos de Colo Colo para saber un poco más del canterano albo, asegurando que “Sabía que lo hizo debutar Pablo Guede con Gustavo Grondona, que es su ayudante y jugamos juntos. También Morales fue compañero de Orión que es mi amigo y de Insaurralde que está en el plantel. Sabía de sus características y también de sus errores de juventud, así que por eso hablé con él”, complementó.

Incluso, el DT de Sarmiento reveló que le dijeron los dos ex Colo Colo sobre Morales: “Me hablaron de sus principales características y de que había que ordenarlo como profesional sobre todas las cosas. Pero al final, la charla que tuve con él me gustó y me convenció mucho más que los videos o lo que me podían decir. Es muy sociable, está con ganas”, cerró.

Así las cosas, Iván Morales se apronta para tener su tercer desafío como futbolista profesional después de su paso por Colo Colo y Cruz Azul de México.

El paso de Iván Morales por Cruz Azul

En su paso por México, Iván Morales defendió en 37 partidos la camiseta del Cruz Azul, anotando dos goles y asistiendo en dos oportunidades.