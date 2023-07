En el día de ayer, trascendió que Colo Colo había puesto sus ojos en Juan González, jugador de Deportes Puerto Montt que muestra sus primeras armas en el profesionalismo y que busca ganarse un lugar en el equipo de Erwin Durán.

La información, entrada desde TNT Sports, tuvo eco en el entrenador del cuadro sureño, Erwin Durán: “Cuando veníamos de vuelta de Temuco me mostraron la noticia y la verdad es que me sorprendió. Más por el hecho en sí que por la calidad del jugador. No sé si han preguntado por él, no me preocupo por esa parte. SI dijera que sí estaría mintiendo”, dijo a Deportes 13.

El entrenador del velero asegura González es un diamante en bruto diciendo que “Hace muchos años que no veía salir un muchacho con estas condiciones. Puede hacer lo que quiere dentro del campo de juego, así que no nos sorprendería que un equipo como Colo Colo se fijara en él”.

Durán ve cositas de Alexis en Juan González. | Foto: Photosport

Si bien aún está haciendo sus primeras armas, Durán hace una osada comparación al comparar a González con nadie más ni nadie menos que Alexis Sánchez, histórico de La Roja e ícono de la Generación Dorada.

“Los descubridores de Alexis contaban que era un muchacho al que solo había que dejar jugar. Le decían que tomara el balón y se divirtiera. Es exactamente lo mismo que hago con Juan. La posición es similar y sus características también. Podemos estar frente a un gran descubrimiento en el corto plazo porque Juan es lo más parecido”, dijo.

En el cierre, destaca las cualidades del jugador: “Tiene una habilidad tremenda, maneja los dos perfiles y te puede sorprender en cada jugada (…) a este muchacho lo saqué del fútbol amateur de Puerto Montt. Lo fui a ver, me gustó y ahí lo invité a entrenar. Llevamos 1 año y medio trabajando con él”, cerró.