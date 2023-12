“El año no fue bueno”: Vero Bianchi lapidaria con la temporada 2023 de Colo Colo

El papelón de Colo Colo en la reciente fecha del campeonato nacional terminó con una temporada para el olvido de los albos. El elenco de Gustavo Quinteros no pudo asegurar fase de grupos en Copa Libertadores y ahora debe esperar por otros resultados.

Escenario complejo y que Vero Bianchi comentó en profundidad con Bolavip Chile donde detalló los puntos que marcaron el paupérrimo cierra del torneo.

“El año no fue bueno para Colo Colo. Pero lo disimuló las últimas fechas por la irregularidad del resto de los equipos principalmente. Pero ante Unión Española me decepcionó porque cayó ante un equipo que no ganaba desde julio, y en el Monumental”, expresó.

Vero Bianchi reconoció que fue “decepcionante” el cierre de campeonato de Colo Colo ante Unión Española

Ante esto, la comunicadora apuntó a los hinchas que finalmente vieron escapar un nuevo título y de local. “Me da pena por toda la gente que llegó ilusionada al estadio, pero también creo que es lo más justo que este torneo se defina entre Cobresal y Huachipato. Colo Colo deberá reforzarse para el 2024 y en estos días concentrarse en la final de la copa Chile”, agregó la conductora de la Gala Crack Easy 2023 que se realizará el próximo 11 de diciembre.

¿Colo Colo clasifica a la Copa Libertadores?

De momento los albos están en el tercer puesto del campeonato nacional y por ahora se quedan con el Chile 3 y esto implica iniciar en la fase previa de Copa Libertadores. El último partido que deben disputar es el viernes 8 de diciembre ante Curicó Unido.

De ganar dicho encuentro, y si Huachipato no suma puntos ante Audax Italiano, podrá meterse como Chile 2 y pasar directo a la fase de grupos junto a Cobresal. Cabe consignar que el último partido de Colo Colo este 2023 será el 13 de diciembre ante Magallanes por la final de Copa Chile.