Carlos Palacios confirma conversaciones con Juan Román Riquelme y manda recado a sus críticos: "No sé qué me ve... pregúntenle ustedes"

Carlos Palacios anotó el gol del triunfo de Colo Colo frente a Deportes Santa Cruz. El jugador que suena fuerte en Boca Juniors le dio la clasificación al “Cacique” a la final de la zona centro sur de Copa Chile, y abordó el interés de los “Xeneizes” en sus servicios.

Una vez finalizado el encuentro, el jugador conversó con TNT Sports y destacó el juego colectivo del equipo: “Vamos a pelear la Copa Chile. Creo que acá nos ayuda muchísimo para seguir enfocados, queremos pelear todos los torneos. Estamos con vida en los tres torneos. Todos han demostrado que están para jugar acá”.

“Somos un grupo fuerte y sano. Todos estamos comprometidos, sabemos lo que queremos. Este club conlleva a pelear por todo”, complementó.

Fue allí cuando Daniel Arrieta le preguntó por el interés de Boca Juniors, donde comentó: “Converso con Román como siempre. Desde enero llevo una relación bonita con él. No sé qué me ve, como dicen por ahí. Le mando un abrazo y bueno, que le pregunten a él qué es lo que me ve”.

Carlos Palacios manda potente dardo a Verónica Bianchi

Días atrás, la comentarista de TNT Sports, Verónica Bianchi, declaró en No Es Para Tanto: “Palacios no está pasando su mejor momento, entonces eso a mí me llama la atención. ¿Qué le ve Juan Román Riquelme a Carlos Palacios que nosotros no somos capaces de distinguir en este momento? Que tiene talento lo tiene, pero no está pasando su mejor momento”.

Carlos Palacios fue el autor del gol de la clasificación de Colo Colo en Copa Chile

Fue por esto que “La Joya” se defendió y declaró: “Feliz de que el último diez me llame, me ha ayudado muchísimo, me aconseja. No sé qué me ve. Yo veo en internet que dicen estas cosas, lo dejo ahí. Por ahí dijeron que no sé qué me ve. En internet se dicen muchas cosas”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego de avanzar a la final regional de Copa Chile, Colo Colo se enfrentará a Magallanes en fecha y horario por definir.

Antes, los albos tendrán su estreno en la segunda rueda del Campeonato Nacional el día domingo 21 de julio ante Unión Española a las 17:30 horas.